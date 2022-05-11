За рік до смерті Леонід Кравчук спрогнозував, коли закінчиться війна з Росією

Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року після тривалої хвороби / УНІАН

Перший президент України Леонід Кравчук, який помер у вівторок, 10 травня, після тривалої хвороби, ще минулого року заявив, що російська агресія в Україні закінчиться лише тоді, коли світова спільнота змусить РФ повернути Україні анексований Крим та звільнити окуповану частину Донбасу.

Кравчук зазначав, що Мінський переговорний процес не приніс реальних результатів.

"Війна триває і ми зараз ведемо боротьбу з її наслідками – обмін полоненими, робота контрольно-пропускних пунктів, різні гуманітарні проблеми. А причина залишається", - говорив Кравчук інтерв'ю DW.

За його словами, російська агресія може закінчитися лише тоді, коли українській державі будуть повернуті всі тимчасово окуповані Росією території. Допомогти цьому може світова спільнота.

"Поки світова спільнота, Європа, США, всі разом - і, звичайно, за активної іа безпосередньої участі України - не змусять Росію піти з Донбасу і Криму, не змусять Росію жити за нормами міжнародного права, війна не закінчиться", — підкреслив він.

Що відомо про хворобу Кравчука

29 червня 2021 року перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції через операцію на серці.

Після оперативного втручання главу Тристоронньої контактної групи помістили в реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

У червні в ТКГ заявили, що чекатимуть на прогнози лікарів і не збираються міняти главу контактної групи.

У липні в ЗМІ з'явилася інформація, що Леонід Кравчук вже місяць перебуває в реанімації.

При цьому на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності у 2021 році президент Володимир Зеленський побажав Леоніду Кравчуку одужання та міцного здоров'я.

10 травня 2022 року стало відомо, що о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя перший президент незалежної України Леонід Макарович Кравчук.

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