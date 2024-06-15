Окупанти можуть перерізати 'дорогу життя': яка небезпека чекає на ЗСУ - BILD

Розширюючи плацдарм навколо Очеретиного, російські війська наступають на північний захід, де "майже захопили село Новоолександрівка", каже Рьопке.

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Окупанти можуть перерізати "дорогу життя" / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, BILD

Армії країни-агресорки Росії залишилося сім кілометрів до того, щоб перерізати основний шлях постачання ЗСУ на Донбасі. Загарбники прагнуть дійти до так званої "дороги життя" - траси T0504. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За словами аналітика, розширюючи плацдарм навколо Очеретиного, російські війська наступають на північний захід, де "майже захопили село Новоолександрівка".

Рьопке наголошує, що просування на цьому напрямку має стратегічний зміст, адже окупанти хочуть дійти автотраси T0504, яку називають "дорогою життя". Вона розтягується від Костянтинівки до Покровська, звідки відкривається шлях на Дніпро. Наразі це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру.

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"Російським військам залишилося близько 7 км до того, щоб перерізати трасу. На цьому шляху є лише одне село - Воздвиженка. У разі втрати маршруту через T0504 у ЗСУ залишаться альтернативні шляхи постачання. Наприклад, з півночі через Ізюм або путівцями. Втім, вони не такі зручні, як "дорога життя", - пише BILD.

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Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія все ще зберігає перевагу у живій силі та артилерії на Харківському напрямку, однак це не дає їй можливості просуватися вперед. Навпаки - зараз українські військові поступово відвойовують втрачені території.

Варто підкреслити, що до кінця літа окупанти будуть намагатись захопити Часів Яр, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Також додамо, що російські окупанти не захопили село Іванівське. Війська РФ намагаються просунутися углиб Часового Яру, однак місто перебуває під контролем ЗСУ.

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