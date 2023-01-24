glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти накопичують сили: Зеленський попередив про підготовку РФ до реваншу

24 січня 2023, 16:33
Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу і накопичує сили, підкреслив президент.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Росія готується до реваншу і накопичує сили, але очевидно повинна програти, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

"Поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, розрахунків Росії на найближчий час. Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили, але також очевидно, що держава-терорист має програти", — зазначив він.

За словами президента, вони з Нііністе обговорили, що саме Україні потрібно для цього на полі бою.

"У такому контексті ми обговорювали і участь Фінляндії в коаліції країн з питання надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку наміру це зробити, такий внесок у перемогу для нас дуже важливий", — сказав Зеленський.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

Читайте більше:

Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:52

Три ключових напрямки роботи Favbet Foundation попали в рейтинг "Відповідальна країна" реклама

17:43

Байден готує передачу Україні танків Abrams: розкрито несподівані деталі угодиВідео

17:33

"Шибки тремтять": у Сімферополі паніка через потужні вибухиВідео

17:28

"Ганебна війна": Зеленський вперше висловився про повторну спробу наступу з БілорусіВідео

17:18

Які фрукти не можна класти поруч: доведеться викинути усе в смітник

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:10

На Україну очікують вирішальні тижні і місяці, особливо на Донбасі - Білий дімВідео

16:49

Вдома буде ідеальна чистота: 10 порад, як позбутися пилу в квартирі назавжди

16:33

Окупанти накопичують сили: Зеленський попередив про підготовку РФ до реваншуВідео

16:09

Дістала карма за "здачу" бійців АТО: у Бердянську підірвали авто зі зрадницею з ОПЗЖВідео

Реклама
16:03

Путін все ще роздумує над запуском в РФ другої хвилі мобілізації - СNNВідео

16:01

Підняти пенсію: експерт пояснив, як потрібно правильно підрахувати майбутні пенсійні виплатиВідео

15:56

Україні передадуть бойові літаки, вже визначений їхній тип - ІгнатВідео

15:43

5 причин, чому потрібно палити лавровий лист вдома: ви будете здивовані

15:35

Зірка "Сватів" розповіла, як бореться з хейтом: п'ять лайфхаківВідео

15:26

Путіну вистачить валютних резервів ще на три роки війни — BloombergВідео

15:25

Україна може випередити Росію і розпочати свій наступ у березні - ЖдановВідео

15:20

Військовий облік для жінок: кого не братимуть на роботу без військового квитка

15:13

"Війна все перекроїла": Єфросиніна поскаржилася на проблеми у відносинах з чоловікомВідео

15:12

Дикий мороз і снігопади: синоптики розповіли, коли Україну заметеВідео

15:02

"Пакт про ненапад": у МЗС відповіли на дивну заяву ЛукашенкаВідео

Реклама
14:46

У Путіна вибухнули істерикою через Leopard 2 для України і пригрозили Німеччині "наслідками"Відео

14:40

"Підтримую "вагнерівців": переможець олімпіади від України не проти вбивати земляківВідео

14:28

Так ще не готували: неможливо смачні і хрусткі деруни з 2 інгредієнтів в духовці - рецептВідео

13:58

Скандал Dior: популярний бренд запросив "путіністку" на презентаціюВідео

13:56

Україні дають німецькі танки: названо переваги Leopard над AbramsВідео

13:44

Смерть Монастирського і Єніна: у коридорі української політики знову стало темноПогляд

13:31

Чому 25 січня не можна плакати і як в день Тетяни залучити удачу: прикмети і заборониВідео

13:22

Вирішила підзаробити: Лорак анонсувала благодійний концерт на допомогу "нужденним" онлайнВідео

13:21

"Наш товариш повісився після зґвалтування": бойовики "ЛНР" скаржаться на свавілля кадировцівВідео

13:17

Уряд погодив відставки п'яти губернаторів і чотирьох заступників міністрів - міністр Кабміну

13:12

Favbet 2022 року сплатив 140 млн гривень ліцензійних платежів реклама

13:08

Німеччина отримала запит Польщі на поставку танків Leopard 2 в Україну

13:05

У війську РФ серйозний розкол: Герасимов будує власну ієрархію ведення війни – розвідка Британії

13:00

Гороскоп на завтра 25 січня 2023: Овнам - важливі рішення, а Скорпіонам - нові знайомства

12:56

Зірка "Правдивої брехні" жорстко засудила Російський тероризм у Дніпрі

12:34

Віка з "Холостяка" розповіла, як робила абортВідео

12:33

У боях за Бахмут загинув відомий український фігурист Дмитро Шарпар

12:28

Доленосна зустріч кардинально змінить життя: на 4 знаки Зодіаку чекає казкове кохання у 2023 роціВідео

12:00

Масляна в Україні 2023: що не можна робити і що потрібно зробити обов'язково в цей деньВідео

11:59

"Пакт про ненапад пропонували укласти": Лукашенко видав безглуздий фейк про Україну та Білорусь

Реклама
11:51

Гороскоп Таро на лютий 2023: Козерогам - золотий дощ, Водоліям - зміни, Рибам - вибірВідео

11:47

Заступник міністра оборони Резнікова подав у відставку

11:43

Україні дадуть танки Leopard: Столтенберг зробив важливу заяву і сказав країнам готувати технікуВідео

11:29

Умілий лізинг: запроданка Повалій вдарилася в підлабузництво ПутінуВідео

11:28

Раміна Есхакзай з нареченим потрапила під артобстріл в БахмутіВідео

11:14

Російський фігурист прочухався і почав приходити в себеВідео

11:01

Як зрозуміти, яка довжина волосся тобі підходить

10:53

"РФ такого ще не знала": командувач окупантами Герасимов скиглить через "інтенсивність боїв" в УкраїніВідео

10:47

Чи можна їсти картоплю в мундирі і чим вона небезпечна: нові факти про улюблений коренеплідВідео

10:45

"РФ не може захопити Бахмут": Маломуж сказав, чому Україні важливо втримати 2 найгарячіші точкиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти