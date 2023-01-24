Окупанти накопичують сили: Зеленський попередив про підготовку РФ до реваншу

Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу і накопичує сили, підкреслив президент.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Росія готується до реваншу і накопичує сили, але очевидно повинна програти, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

"Поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, розрахунків Росії на найближчий час. Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили, але також очевидно, що держава-терорист має програти", — зазначив він.

За словами президента, вони з Нііністе обговорили, що саме Україні потрібно для цього на полі бою.

"У такому контексті ми обговорювали і участь Фінляндії в коаліції країн з питання надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку наміру це зробити, такий внесок у перемогу для нас дуже важливий", — сказав Зеленський.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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