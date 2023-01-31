Росія стягує ресурси: військовий ЗСУ відверто розповів, що відбувається у Вугледарі

За словами Сазонова, росіянам критично важливо встигнути до того, як Україна отримає нову техніку.

Війна в Україні / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

​Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в інтерв'ю Главреду розповів, що зараз діється на Донецькому напрямку, і коли війська Путіна можуть почати наступ.

"Вони (окупанти - ред.) можуть це зробити до 24 лютого, 1 березня, 8 березня (щоб зробити Путіну приємне в Міжнародний жіночий день) – коли завгодно, я б не прив'язувався до дати", - говорить Сазонов.

За його словами, росіянам критично важливо встигнути до того, як Україна отримає нову техніку.

"До середини-кінця весни. І Буданов говорив про те ж, що навесні буде наступ Росії, який ми відіб'ємо, перейдемо до контрнаступу, і вже на початку літа будемо говорити про якісь українські результати. І, швидше за все, сценарій буде розвиватися саме так", - говорить він.

Також військовий розповів, яка ситуація на Донецькому напрямку.

"Але справа в тому, що росіяни і зараз не сидять в окопах і не покурюють. На Бахмуті вони кидаються постійно-напевно, щогодини-дві йдуть обстріли. Окупанти лізуть невеликими групами в обхід, через приватний сектор: спочатку – не дуже досвідчені мобілізовані, а потім по можливості, підходять більш грамотні диверсанти. Так що атаки і на Вугледар, і на Бахмут тривають постійно, але поки це не широкомасштабний наступ. Однак ресурси РФ стягує", - додав він в інтерв'ю Главреду.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів

Як зазначив речник Сил оборони на східному напрямку полковник Сергій Череватий, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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