РФ піде на новий штурм Авдіївки: названо мету №1 для російських окупантів

Російські окупанти планують захопити Авдіївський коксохімічний завод. На тлі відсутності успіхів на фронті це їхня нова мета. Про це заявив начальник Авдіївської ГВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону 3 листопада.
За словами Барабаша, армія РФ продовжує спроби оточити Авдіївку. За добу російські загарбники близько 40 разів обстріляли з артилерії територію громади.
Біля Авдіївки тривають стрілецькі бої, ворог обстрілює позиції ЗСУ та намагається штурмувати. Для цього окупанти не використовують техніку, а відправляють лише піхоту, яка намагається штурмувати Авдіївку на півдні та півночі.
При цьому захоплення Авдіївського коксохімічного заводу - мета окупантів. Про це свідчить перехоплення розмов російських військових поблизу Авдіївки.
"Є перехоплення, навіть в телеграм-каналах розвивають всю цю історію. Тепер у них нова мета – це коксохім, треба "взяти коксохім" і крапка. Ми розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться, зараз трохи просохнуть ґрунти і вони поїдуть, бо є певне накопичення. Ми це бачимо і чуємо", – повідомив глава військової адміністрації.
Ситуація в Авдіївці - останні новини
Битва за Авдіївку ще не підійшла до кінця попри те, що за останні три дні російські окупанти знизили кількість ударів. Ситуація на цій ділянці фронту досить критична, а на інтенсивність обстрілів міг вплинути погодний фактор. Таку думку озвучив військовий експерт Олексій Мельник.
Війська Росії зібрали в районі Авдіївки до 40 тисяч окупантів і 300 танків, однак кількості бойових зіткнень там стало менше, ніж під Мар'їнкою. ЗСУ не збираються залишати місто. Тим часом на Заході пишуть, що у окупантів є певні успіхи на Авдіївському напрямку – росіяни контролюють фланги міста, і це може ускладнити постачання українських військ в Авдіївці.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські окупанти на Авдіївському напрямку зазнають ще більших втрат, ніж під час попередньої наступальної операції під Бахмутом.
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