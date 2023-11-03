РФ піде на новий штурм Авдіївки: названо мету №1 для російських окупантів

Армія РФ продовжує спроби оточити Авдіївку. За добу російські загарбники близько 40 разів обстріляли з артилерії територію громади.

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Авдіївський коксохімічний завод - мета окупантів / Колаж: Главред, фото: akhz.metinvestholding.com, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Російські окупанти планують захопити Авдіївський коксохімічний завод. На тлі відсутності успіхів на фронті це їхня нова мета. Про це заявив начальник Авдіївської ГВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону 3 листопада.

За словами Барабаша, армія РФ продовжує спроби оточити Авдіївку. За добу російські загарбники близько 40 разів обстріляли з артилерії територію громади.

Біля Авдіївки тривають стрілецькі бої, ворог обстрілює позиції ЗСУ та намагається штурмувати. Для цього окупанти не використовують техніку, а відправляють лише піхоту, яка намагається штурмувати Авдіївку на півдні та півночі.

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При цьому захоплення Авдіївського коксохімічного заводу - мета окупантів. Про це свідчить перехоплення розмов російських військових поблизу Авдіївки.

"Є перехоплення, навіть в телеграм-каналах розвивають всю цю історію. Тепер у них нова мета – це коксохім, треба "взяти коксохім" і крапка. Ми розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться, зараз трохи просохнуть ґрунти і вони поїдуть, бо є певне накопичення. Ми це бачимо і чуємо", – повідомив глава військової адміністрації.

Ситуація в Авдіївці - останні новини

Битва за Авдіївку ще не підійшла до кінця попри те, що за останні три дні російські окупанти знизили кількість ударів. Ситуація на цій ділянці фронту досить критична, а на інтенсивність обстрілів міг вплинути погодний фактор. Таку думку озвучив військовий експерт Олексій Мельник.

Війська Росії зібрали в районі Авдіївки до 40 тисяч окупантів і 300 танків, однак кількості бойових зіткнень там стало менше, ніж під Мар'їнкою. ЗСУ не збираються залишати місто. Тим часом на Заході пишуть, що у окупантів є певні успіхи на Авдіївському напрямку – росіяни контролюють фланги міста, і це може ускладнити постачання українських військ в Авдіївці.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські окупанти на Авдіївському напрямку зазнають ще більших втрат, ніж під час попередньої наступальної операції під Бахмутом.

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