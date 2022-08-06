Окупант / slavakubani.ru

На території "ЛДНР" був ліквідований російський окупант Микола Аристов. Він був заступником отамана Новоросійського районного козачого товариства.

Загинув "козак" ще 29 липня, але офіційно загибель 46-річного окупанта підтвердили лише 5 серпня. У нього залишилася дружина і син, який зараз служить за контрактом, пишуть російські ЗМІ.

До участі у війні проти України, в 2002 році, Арістов брав участь у бойових діях на території Дагестану.

"Заступник отамана Новоросійського районного кізячого товариства Микола Аристов кинув дружину і коня і поїхав шукати пригоди в Україну. За традицією кізячества був офіційно денацифікований і демілітаризований", - прокоментував новину про ліквідацію окупанта офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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