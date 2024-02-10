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Загострення боїв за Авдіївку: бригадний генерал розкрив цілі окупантів РФ

Олексій Тесля
10 лютого 2024, 14:12
Олександр Таранвський уточнив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 17 авіаударів, здійснив 57 штурмів.
Тарнавський
Олександр Тарнавський розповів про бої за Авдіївку / Колаж: Главред, Фото: Facebook/zhebrivskyi, скріншот

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, розповів командувач ОСУВ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Як написав він у Telegram, задум російських агресорів зрозумілий: вони насамперед хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення підрозділів українських захисників на північному фланзі.

"Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника. Посилюємо межу блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися", - підкреслив український воєначальник.

відео дня

Таранвський уточнив, що в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 17 авіаударів, здійснив 57 штурмових дій і 599 артобстрілів.

Що кажуть у Генштабі

Як уточнюється у зведенні Генштабу, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського на Донеччині", - додали в Генштабі.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили сотні росіян. Українські захисники тримають оборону і проводять активні дії, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступи - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.

Крім іншого, російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.

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Авдіївка ЗСУ війна Росії та України
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