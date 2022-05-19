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Окупанти кинули своїх моряків помирати в морі: деталі потужного удару ЗСУ на Зміїному

19 травня 2022, 18:25

В результаті точного удару Збройних сил України були знищені катери загарбників, а також ангар, де вони переховувалися.

Острів Зміїний
Окупантів "покришили" біля острова Зміїний / Фото УНІАН

У Санкт-Петербурзі закопали російського окупанта - моряка Олексія Федорова, який був ліквідований, беручи участь у захопленні українського острова Зміїний в Чорному морі.

Як пише видання Фонтанка, в результаті точного удару Збройних сил України були знищені катери загарбників, а також ангар, де вони переховувалися.

Підкреслюється, що 24-річний рашист Федоров служив у лавах ВМФ Росії медиком. А відплата за участь у вторгненні в Україну його наздогнала під час того, як він перебував на військовому катері, який патрулював зону навколо острова Зміїний.

За словами брата знищеного загарбника, в катер потрапила українська ракета, а після того, як підійшов другий катер - він теж був підбитий.

"Їх розкидало по морю, на рятувальних плотах", - заявив брат загиблого. Моряка поховали на Смоленському кладовищі Санкт-Петербурга, поруч з батьком.

Звернемо увагу, що датою смерті Олексія офіційно значиться 7 травня, але на могильному хресті було вказано 9 травня. За словами товаришів по службі, в морі на рятувальних плотах група провела дві доби. Олексій помер о 10 ранку 9 травня.

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Нагадаємо, раніше російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

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війна Росії та України острів Зміїний
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