Окупантів обходять із флангів: ЗСУ вибивають росіян на південному напрямку

На Токмацькому напрямку українським військам вдалося відтіснити супротивника від західної околиці Роботиного Запорізької області, яке ворог постійно атакував, намагаючись "розрядити ситуацію" для себе в напрямку Новопрокопівки.
При цьому в районі Новопокровки підрозділи 108 десантно-штурмового полку РФ продовжували спроби пробитися в бік Малої Токмачки, повідомив військовий експерт Костянтин Машовець.
"Передові підрозділи ЗСУ явно обходять село з півдня у напрямку на с. Новофедорівка, вздовж дороги Т-08-03, ставлячи таким чином підрозділи 108-го дшп у "трохи незручне становище", - наголосив він.відео дня
У той же час експерт зазначив, що противник на захід від Вербового знову контратакував передові позиції ЗСУ, при цьому мав частковий успіх - просунувся на 200 метрів на північ в одній із лісопосадок.
У свою чергу, на північ від Вербового підрозділи окупантів були змушені знову відійти у бік Новофедорівки, також на кілька сотень метрів, додав Машовець.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ готують потужний прорив на півдні: екс-командир з Айдара назвав напрямок. Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися та облаштувати якісь стаціонарні позиції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія намагається знеструмити Херсон. Майже щодня обстріл зростає на 50-70 снарядів. Загарбники використовують заборонені фосфорні боєприпаси, багато артилерії.
Більше новин:
- РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом
- РФ збирає ракети: коли окупанти планують масовано бити по Україні
- РФ веде таємні переговори щодо України: Арестович розповів, чого хоче Путін