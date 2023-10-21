Окупантів обходять із флангів: ЗСУ вибивають росіян на південному напрямку

Українським військам вдалося відтіснити супротивника від західної околиці Роботиного, наголосив Костянтин Машовець.

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ЗСУ просуваються вперед на півдні / Колаж: Головред, Фото: 3 окрема штурмова бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

На Токмацькому напрямку українським військам вдалося відтіснити супротивника від західної околиці Роботиного Запорізької області, яке ворог постійно атакував, намагаючись "розрядити ситуацію" для себе в напрямку Новопрокопівки.

При цьому в районі Новопокровки підрозділи 108 десантно-штурмового полку РФ продовжували спроби пробитися в бік Малої Токмачки, повідомив військовий експерт Костянтин Машовець.

"Передові підрозділи ЗСУ явно обходять село з півдня у напрямку на с. Новофедорівка, вздовж дороги Т-08-03, ставлячи таким чином підрозділи 108-го дшп у "трохи незручне становище", - наголосив він. відео дня

У той же час експерт зазначив, що противник на захід від Вербового знову контратакував передові позиції ЗСУ, при цьому мав частковий успіх - просунувся на 200 метрів на північ в одній із лісопосадок.

У свою чергу, на північ від Вербового підрозділи окупантів були змушені знову відійти у бік Новофедорівки, також на кілька сотень метрів, додав Машовець.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ готують потужний прорив на півдні: екс-командир з Айдара назвав напрямок. Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися та облаштувати якісь стаціонарні позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія намагається знеструмити Херсон. Майже щодня обстріл зростає на 50-70 снарядів. Загарбники використовують заборонені фосфорні боєприпаси, багато артилерії.

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