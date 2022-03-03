Окупант продовжує нести втрати: знищено 3 літаки і 2 вертольоти

ВСУ / Reuters

Російські окупаційні війська продовжують нести втрати від ударів авіації та ЗРУ Повітряних Сил.

У Генштабі ЗС України заявили, що 2 березня екіпажі бойових літаків Су-24М та Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

"Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожі літаки і два вертольоти окупантів", - наголошується в повідомленні.

Раніше стало відомо, що з моменту вторгнення 24 лютого, втрати російських окупантів в Україні досягли майже 9 тисяч військових. Про це заявив президент Зеленський.

Також ми писали про те, що морги Криму переповнені російськими солдатами, а матері хочуть відкупити своїх дітей від служби. Про це повідомив Антон Геращенко.

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