Морги Криму переповнені, а матері відкуповують своїх дітей від служби - Антон Геращенко про ситуацію на півострові

Антон Геращенко / УНІАН

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що на даний момент відбувається в окупованому Криму.

Посилаючись на свої джерела в Telegram, він розповів, що морги Криму переповнені російськими окупантами.

"Морги Джанкоя, Красноперекопська і Армянська переповнені трупами русні. Автомобілі з трупами продовжують прибувати туди і чекають своєї черги для розвантаження. Частина вантажу 200 вже рухається прямо до Сімферополя", - повідомив Геращенко.

Також він зазначив, що якщо спочатку кримчани вітали початок війни, думаючи, що це для того, щоб відкрити подачу води на півострів через Мелітополь і Маріуполь, то після ракетних ударів по всій території країни і повномасштабного вторгнення в Україну їм вже не так радісно.

"У зв'язку з нестачею" гарматного м'яса " вчора строковикам-кримчанам оголошено про необхідність підписання контракту незалежно від тривалості строкової служби. Безумовно наступним кроком буде їх відправка на забій в Україну. Батьки закликають дітей робити все аж до самоушкодження щоб уникнути необхідної смерті в найближчому майбутньому. Деякі батьки пропонують командирам всі свої заощадження щоб зберегти своїх кровинок. Думаю браві на папері командири русні, зараз нехило піднімуть бабло", - зазначив Геращенко.

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