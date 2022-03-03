Зеленський про втрати ворога: за тиждень боїв ліквідовано майже 9 тисяч росіян

Втрати російських окупантів в Україні збільшуються, наголосив глава держави.
За тиждень, з моменту вторгнення 24 лютого, втрати російських окупантів в Україні досягли майже 9 тисяч військових.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в ході звернення до українців.
Президент України сказав, що Україна за тиждень зламала плани, які будувалися РФ роками.
"Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які писалися роками: підло, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, у яких є дві речі - свобода і серце", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що ворог позбавляється мотивації, а також висловив підтримку всім, хто допомагає в боротьбі проти російських окупантів.
"Я щиро захоплююся героїчними, мирними жителями Конотопа, Баштанки, Енергодара і Мелітополя і жителям інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все", - підкреслив президент.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.