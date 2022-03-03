Зеленський про втрати ворога: за тиждень боїв ліквідовано майже 9 тисяч росіян

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

За тиждень, з моменту вторгнення 24 лютого, втрати російських окупантів в Україні досягли майже 9 тисяч військових.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ході звернення до українців.

Президент України сказав, що Україна за тиждень зламала плани, які будувалися РФ роками.

"Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які писалися роками: підло, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, у яких є дві речі - свобода і серце", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що ворог позбавляється мотивації, а також висловив підтримку всім, хто допомагає в боротьбі проти російських окупантів.

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"Я щиро захоплююся героїчними, мирними жителями Конотопа, Баштанки, Енергодара і Мелітополя і жителям інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все", - підкреслив президент.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.