"Ми не смерть, ми гірше " - російських артилеристів більше не братимуть у полон

ВСУ / Reuters

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України обратились до російських артилеристів і повідомили що будуть вбивати на місці кожного, хто причетний до обстрілу мирних жителів, житлових будинків, шкіл, дитячих садків і болдьніц.

"Пояснюємо вам, Ваньки: ви начебто далеко і стріляєте по цілях яких не бачите. Не бачите маленьких діток, людей похилого віку, будинки, дитячі садки, школи та лікарні - все це для вас просто цілі. Стельнули, полетіло, потрапили - за*бись, правильно пацани? А тепер дивіться, черв'яки: ви своїх цілей не бачите і вам від того начебто як легше. Але повірте: легше вам мразям вже не буде ніколи. Інформація по вам - вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин", - зазначили в спецназі.

У Силах спеціальних операцій підкреслили, що російських артилеристів більше не братимуть у полон.

"Ніякої пощади, ніяке "будь ласка не вбивайте, я здаюся" вже не пройде", - наголошується в повідомленні.

"Подзвони мамі в останній раз. Скажи, що скоро здохнеш, шакал. Ми не смерть, ми гірше!"

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