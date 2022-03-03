"Трохи більше зусиль і вони посипляться" - Арестович про стан російських окупантів

Олексій Арестович / скріншот

Радник голови офісу Президента Олексій Арестович підбив підсумки сьомого дня російського вторгнення на територію України.

Він зазначив, що наші вороги зробили всі можливі помилки у військовій справі і винайшли для цього випадку ще парочку новеньких.

"Вони починають втрачати ініціативу і наше завдання їм допомогти. Це Інструкція про те, як привести в господарство полоненого російського солдата і забери собі танк. У цю гру зараз грає весь народ України і потрібно пограти трохи жвавіше, щоб закінчити цю ідею раз і назавжди", - зазначив радник.

Він підкреслив, що введення воєнного стану стане останньою помилкою російського уряду.

"Вони і так забили тилами собі всі дороги, тому що ввели занадто багато військ і тепер не можуть рухатися, все тісно. А якщо уявити, що після мобілізації сюди приїдуть пузаті дядьки з гудзиками, які не застібаються на пузі і які спробують тут грати у війну? Тут елітні підрозділи розбігаються після першого бойового зіткнення, не витримують", - зазначив експерт.

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Також він підкреслив, що за останні три доби у армії окупантів не було жодної вдалої дії на окремому напрямку. А з 20 спроб висадки десанту, здійснилася тільки одна.

"Граємо в гру замочи окупанта і забери танк в господарство. Трохи більше зусиль і вони посипляться " - підсумував Арестович.

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