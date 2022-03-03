У центрі Києва прогриміли вибухи

Печерський і Голосіївський райони і метро Дружби Народів.
У столиці о 1:40, 3 березня прогриміла серія потужних вибухів у центральній частині міста.
Відзначається, що їх було чутно в різних районах Києва. Очевидці повідомляють про те, що вибухи чутні в Голосіївському і Печерському районах, а також біля метро Дружби Народів.
У Києві оголошена повітряна тривога. Всім жителям столиці необхідно пройти в укриття.
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Автор: Олена Стороженко