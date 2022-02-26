Євросоюз готує повний розрив авіасполучення з Росією

Країни ЄС мають намір закрити небо для літаків з Росії на тлі російського військового нападу на Україну - журналіст / mil.ru

Країни Європейського Союзу готові ухвалити рішення про повне закриття повітряного простору з Росією. Російські літаки не зможуть літати на територію держав ЄС. Про це повідомив журналіст Маттіас Дайс.

У своєму Twitter-акаунті, з посиланням на "надійне джерело" він розповів про те, що виданню ARD-Hauptstadtstudio вдалося отримати інформацію, згідно з якою всі держави, які входять до Європейського Союзу, готові закрити авіасполучення з Росією.

"Ексклюзив: країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Тільки що підтвердили мені з надійного джерела", - підкреслив Дайс.

Нагадаємо, низка країн Євросоюзу прийняла рішення закрити свій повітряний простір для компаній Росії після того, як Москва напала на Київ. Йдеться про Великобританію, Болгарію, Польщу, Чехію, Естонію. Таке рішення прийнято в рамках санкцій щодо Москви.

Офіційний Лондон за день до цього впровадив обмеження проти російської державної авіакомпанії Аерофлот, літакам якої відтепер не можна літати до Британії. Крім того, для російських громадян існуватимуть ліміти на банківські рахунки. Також забороняються постачання продуктів високих технологій на територію Російської Федерації.