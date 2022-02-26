Морги переповнені, госпіталь забитий: до Криму звозять російських окупантів, які вже навоювалися

У Крим звозять знищених окупантів РФ / Фото : news.vice.com/Harriet Salem

У захопленому РФ Криму морги лікарень Красноперекопська і Армянська переповнені трупами загиблих в Україні російських військових.

Як повідомляє Крим Реалії з посиланням на медиків, хірургів вже не відпускають додому — занадто багато поранених.

"Красноперекопський госпіталь, розгорнутий у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний", - підкреслив співрозмовник журналістів.

Він також додав, що тілами солдатів заповнений і морг в Армянську.

У свою чергу співробітників лікарні в Красноперекопську зараз пускають на роботу тільки за перепустками з попереднім оглядом автомобілів — очевидно, побоюючись диверсій.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 20:00 26 лютого противник зазнає значних втрат.Зокрема, на Поліському напрямку наступ ворога зупинено. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

На Сіверщині окупанти перегрупувалися і продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗСУ стримують загарбника.