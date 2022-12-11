"Готуються захищати кордон від "злих українців": полковник ЗСУ сказав, чому мобілізація не врятує РФ

Російські окупанти уже готуються до оборони на лініях кордону станом на 1991 рік, зазначає Світан.

Російські окупанти розуміють, що з часом фронт вийде на лінії кордону станом на 1991 рік/ Міноборони РФ, скрін

Російські загарбники розуміють, що за певний час лінія фронту може опинитися на межі міжнародно визнаних кордонів України та Росії. Тому вони уже масово готують для оборони мобілізованих і строковиків.

У РФ здатні призвати на службу близько 150 тисяч строковиків. Їх можуть хоча б чогось навчити за 2-3 місяці. Проте підготовка таких вояк жахлива. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, повідомляє "24 канал".

Він зазначає, що зараз триває підготовка 120 – 150 тисяч строковиків, які підуть на фронт на заміну демобілізованим призовникам. У січні-лютому має бути ще одна хвиля у 150 тисяч, а в березні-квітні – ще одна.

За словами генерала, до весни окупанти можуть мати до 300 тисяч людей. Проте в РФ немає можливості дати для них нормальну військову техніку і спорядження.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Світан зазначає, що набрані Росією окупанти не будуть боєздатними. Вони зможуть лише тримати оборону, але не наступати.

"Вже можна казати про те, що росіяни готуються захищати свій кордон від злих українців. Вони вже викопують засічні лінії вздовж Курської, Білгородської та Брянської областей. Напасти на нас їм не вистачить сил. Можливо, за кількістю і вистачить. Але стільки засобів ураження в них вже немає", – зазначає генерал ЗСУ.

Раніше російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін пояснив прихований зміст заяви Путіна про другу мобілізацію. Потенціал окупантів, яких набрали на фронт під час першої мобілізації, уже вичерпаний, але Путін заперечує підготовку другої хвилі, каже російський правозахисник. Але якщо Путін цього не зробить, через кілька місяців війна закінчиться.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що російський диктатор Володимир Путін своїми рішеннями щодо війни проти України може спричинити у Росії громадянську війну, яка закінчиться розпадом Російської Федерації.

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