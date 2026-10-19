"Нічого не розповідає": син Корольової ухвалив рішення втекти з РФ

Син путіністки знайшов роботу за кордоном.

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Син Наташі Корольової переїжджає з РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Мелісса Глушко, скріншот із відео

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До якої країни вирішив переїхати син Наташі Корольової

Як путініста відреагувала на рішення сина

Син співачки-путіністки Наташі Корольової та скандального стриптизера-пропагандиста Тарзана Архіп Глушко прийняв рішення покинути РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

Як стало відомо, Архіп Глушко закінчив магістратуру МГІМО за економічною спеціальністю та вільно володіє японською мовою. Син путіністки тривалий час шукав роботу за фахом і нарешті отримав пропозицію мрії в Японії, куди збирається виїхати щонайменше на рік. Сама Корольова заявила, що син тримає подробиці переїзду в таємниці й практично нічого не розповідає батькам.

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Син Тарзана та Корольової виїжджає до Японії / фото: instagram.com, Мелісса Глушко

"Зараз оформлює робочу візу. Напевно, точно на рік. Нічого не розповідає. Каже: "Мамо, мені подобається", - розповіла співачка.

Корольова також додала, що підтримує від’їзд сина і вважає це гарною можливістю для його розвитку. Путіністка схвалила й країну, до якої вирішив переїхати її спадкоємець.

Наташа Корольова і Тарзан / фото: instagram.com, Наташа Корольова

"Нехай поїде, набуде досвіду. Чому ні? Син розмовляє японською, викладає японською, йому подобається ця країна", - побажала артистка.

Раніше Корольова намагалася просунути сина на російську естраду та залучити його до вокалу, однак хлопець не проявив особливих талантів. Після недавньої спроби записати спільну жартівливу пісню з дружиною родина зіткнулася зі шквалом хейту в мережі, а самого Архіпа користувачі рознесли за безталанність.

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Про персону: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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