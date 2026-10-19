Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Скоро будуть заброньовані абсолютно всі": в Кабміні анонсували важливі зміни

Юрій Берендій
19 жовтня 2026, 14:44
google news Підпишіться
на нас в Google
Бронювання працівників зростає на десятки тисяч щомісяця. Нові правила мають зупинити цю тенденцію та визначити, які підприємства справді критичні.

'Скоро будуть заброньовані абсолютно всі': в Кабміні анонсували важливі зміни
Бронювання від мобілізації - Кабмін готує нові правила для бізнесу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Львівський обласний ТЦК та СП/Facebook

Ключові тези:

  • Кабмін хоче переглянути правила бронювання для стримування зловживань
  • Щомісяця кількість заброньованих і тих, хто має відстрочку, зростає
  • Економічне бронювання можливе, але потребує окремих критеріїв

Кабмін планує переглянути правила бронювання працівників через стрімке зростання кількості відстрочок. Нові критерії мають обмежити зловживання та посилити обороноздатність країни. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю BBC.

відео дня

За словами глави уряду, протягом останніх 6–8 місяців кількість заброньованих і тих, хто має відстрочку, зростає на десятки тисяч щомісяця. Водночас армія потребує поповнення та ротації військових.

"Генштаб потребує військових, потребує мобілізації. Є поранені, які вибувають. Є зниклі безвісти, на жаль. На жаль, є загиблі. І СЗЧ є. Є військові, які служать вже багато років, навіть після поранень, які потребують ротації. Водночас статистика показує: сьогодні тих, хто має відстрочку, хто переховується, хто заброньований, суттєво більше, ніж тих, хто служить. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі", - заявив Корецький.

Які підприємства зможуть бронювати працівників

Уряд планує визначати критичність підприємств за двома основними критеріями: внеском в обороноздатність і забезпеченням життєдіяльності держави. Особливу увагу приділять компаніям, які бронюють сотні працівників, але виробляють незначну кількість критично важливої продукції.

"Критичність – це два основних пункти: обороноздатність і життєзабезпечення держави. Тому крок номер один: визначити, що ось це – критичне, і до них взагалі жодного питання! Нема за що переживати! Переживати є тим, хто створив компанію, яка виробляє умовно два дрони на рік, але забронювала у себе як працівників сотні людей. Потрібно мінімізувати ці зловживання. Саме це і є єдиним питанням, і я дуже сподіваюся, що за цей тиждень ми все відшліфуємо" - наголосив прем'єр.

Чи запровадять економічне бронювання

Корецький не виключив запровадження економічного бронювання, однак наголосив, що висока зарплата та відсутність податкових боргів не роблять підприємство критично важливим автоматично.

"Чи може бути економічне бронювання? Швидше за все може, але заробітна плата, розмір і відсутність податкових боргів – не зовсім одне і те ж, що "критичне підприємство"", - заявив він.

Прем'єр також вказав на несправедливість ситуації, за якої працівники можуть отримати бронювання за гроші, тоді як військові продовжують служити на фронті навіть після поранень.

"Коли бізнес достатньо жваво це відстоює, я його розумію на 100%. Водночас хочу апелювати до всього бізнесу: а якщо я – військовий, який роками на фронті, можливо, навіть після поранень, і я теж кажу: "Можна я так само заплачу і піду?", – а мені у відповідь: "Ви воюйте, а ми бізнес будемо бронювати. Це – супернечесно", - вказав він.

Що буде з бронюванням енергетиків

Корецький спростував припущення про наміри змінити відсоток бронювання працівників енергетичної галузі напередодні складної зими.

"Кажуть, що у переддень найскладнішої зими ми зараз "енергетикам змінимо відсоток бронювання". Але ж це виглядає дивно, правильно? Хоча, звісно, на цьому дуже легко робити якісь маніпуляції і політичні зиски. У нас такої мети немає. Ми притомні і розуміємо, до чого це може призвести", - заявив прем'єр-міністр.

'Скоро будуть заброньовані абсолютно всі': в Кабміні анонсували важливі зміни
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Скорочення бронювання може ускладнити підготовку до зими

Скорочення бронювання працівників комунальних підприємств може посилити кадровий дефіцит і ускладнити підготовку до зими. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ще до повномасштабної війни підприємствам бракувало 45–50% робітничого персоналу. Про це Олег Попенко повідомив у коментарі УНІАН.

Найскладніше замінити досвідчених електриків, енергетиків та інших технічних фахівців. Додаткове скорочення бронювання може ускладнити роботу водоканалів та інших комунальних підприємств.

"Це справді серйозні виклики, які доведеться якось вирішувати. Як діяти тому ж водоканалу, якщо скоротять бронювання? Де шукати людей і хто піде на ці посади? Ситуація з високою часткою пенсіонерів серед електриків та енергетиків усім і так чудово відома", - сказав Попенко.

За оцінкою експерта, нестача працівників може вплинути на стабільність роботи комунальної інфраструктури та якість послуг для населення.

"Це величезна проблема, яка насувається на всіх нас. Вона стосується не лише водоканалу, а й тепловиків та кожного з нас як споживача комунальних послуг", - наголосив Попенко.

Бронювання від мобілізації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кабмін готує зміни до правил бронювання працівників із метою скоротити кількість заброньованих і змінити систему ухвалення рішень. За проєктом передбачено знизити квоти до 85% для оборонки й енергетики та змінити базу для розрахунку частки заброньованих. У документі також передбачене створення Координаційного центру при Кабміні з 17 представниками СБУ, ГУР, СЗР та Нацполіції, який матиме повноваження рекомендувати статус критичного підприємства і позбавляти цього статусу.

Кабінет міністрів України погодив зміни до правил бронювання на засіданні 13 жовтня 2026 року. Про це повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, уточнюючи, що рішення ухвалили з одно- та п'ятиденним доопрацюванням щодо остаточних квот. За повідомленнями, головна невизначеність стосувалася відсоткових квот бронювання, а питання бази для розрахунку 50% залишалося предметом дискусій.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що перегляд системи бронювання не призведе до радикальних змін для критично важливих підприємств оборонної та енергетичної галузей. Він наголосив на необхідності вдосконалення системи мобілізації і зазначив відсутність радикальних змін для критичних виробництв. Корецький також повідомив, що постанова перебуває на стадії опрацювання і що Генеральний штаб потребує поповнення особового складу.

Читайте також:

Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Бронь від мобілізації економічне бронювання Сергій Корецький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Скоро будуть заброньовані абсолютно всі": в Кабміні анонсували важливі зміни

"Скоро будуть заброньовані абсолютно всі": в Кабміні анонсували важливі зміни

14:44Україна
На Сонці відбувся спалах червоного рівня: магнітна буря насувається на Землю

На Сонці відбувся спалах червоного рівня: магнітна буря насувається на Землю

13:30Синоптик
Трамп готує нові поступки для Росії: що ще отримає Путін та чого чекати Україні

Трамп готує нові поступки для Росії: що ще отримає Путін та чого чекати Україні

13:14Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

Китайський гороскоп на завтра, 20 жовтня: Тиграм — простота, Кроликам — цілі

Китайський гороскоп на завтра, 20 жовтня: Тиграм — простота, Кроликам — цілі

Банани залишаться свіжими до двох тижнів: про просту хитрість знають одиниці

Банани залишаться свіжими до двох тижнів: про просту хитрість знають одиниці

Використання втулок від туалетного паперу в жовтні: несподіваний трюк

Використання втулок від туалетного паперу в жовтні: несподіваний трюк

Німці вже давно не садять туї: які рослини обирають для живоплоту замість них

Німці вже давно не садять туї: які рослини обирають для живоплоту замість них

Останні новини

15:45

Туман і сильні дощі насуваються на Україну: де чекати негоди

15:29

Горіхи чистяться самі без молотка за 5 хвилин - кухар показав простий спосібВідео

15:17

Без Києва угоди не буде: у Кремлі здивували заявою про мирні переговори

14:56

Зірки "Парочки слідчих" про особисте: Октябрський вперше розповів, чи готовий до стосунків після розлучення, а Буйновська — про складнощі в шлюбі з чоловіком актором

14:51

Понад 118 млн грн для Сил оборони та підтримка соціальних кампаній: результати роботи марафону "Єдині новини" у 2026 році

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
14:44

"Скоро будуть заброньовані абсолютно всі": в Кабміні анонсували важливі зміни

14:43

Секрет наваристого бульйону не в спеціях: які види м’яса радять поєднувати кухарі

14:34

"Втратила свідомість": народна артистка впала і отримала важкі травми

14:34

Пральна машина сильно трясеться під час віджимання: як усунути проблему самостійно

Реклама
14:20

Кому потрібна особлива турбота: 4 місяці народження, що страждають мовчки

14:17

Коли у 2026 році міняти літні шини на зимові: що каже закон та чи будуть штрафиВідео

13:59

Уряд оновив умови "єОселі" для кількох категорій громадян

13:43

"Зараз з колишнім": Лорак зробила несподівану заяву про Мурата Налчаджіоглу

13:43

Релігійні свята листопада 2026: коли Михаїла, Андрія та початок посту

13:30

На Сонці відбувся спалах червоного рівня: магнітна буря насувається на Землю

13:26

Червивих яблук стане значно менше: навіщо садівники обгортають яблуні картоном восени

13:23

Що зробити до Нового року 2027, щоб притягнути достаток і успіх: 7 ритуалів

13:14

Трамп готує нові поступки для Росії: що ще отримає Путін та чого чекати Україні

12:58

Як зварити буряк за 15 хвилин: секрет швидкого приготування

12:57

Посівний календар на листопад 2026 — сприятливі дні для саду й городу

Реклама
12:57

Гладіолуси віддячать пишним цвітінням: коли викопувати цибулини та де їх зберігати

12:45

Ангел Victoria's Secret вийшла на подіум через місяць після пологів і вразила фігуроюВідео

12:34

"Щоб війна закінчилася": в США відповіли, чи планують зустріч Трампа, Путіна і Сі

12:30

Гороскоп Таро на завтра, 20 жовтня: для Близнюкам — їхній день, Рибам — вигорання

12:17

Кейт пішла проти Вільяма через Гаррі: у королівській родині — новий конфлікт

12:08

Залишилося п’ять років: російському шоумену підтвердили невтішний діагноз

12:08

У Києві ракетний удар понівечив зоопарк "Звірополіс" у ТРЦ "Космополіт": що з тваринамиФото

11:50

Китайський гороскоп на завтра, 20 жовтня: Тиграм — простота, Кроликам — цілі

11:46

Проблема з вихованням чи хороший знак: чому діти копіюють погану поведінку

11:40

Ніч, коли межа зникає: коли в Україні святкуватимуть Хелловін у 2026

11:24

Поранений учасник "Майстер-шеф" витягнув свого побратима і пройшов багато кілометрів

11:15

Понад пів мільйона сімей без світла: Росія масовано атакувала енергетику України

11:12

Що подивитися ввечері: добірка безкоштовних фільмів на Київстар ТБ

11:12

Зеленський розкрив подробиці нічної балістичної атаки РФ і розкритикував партнерівФото

11:03

Як за три хвилини розм'якшити вершкове масло з холодильника - лайфхак

11:03

Навіщо класти корицю в гаманець — секретний трюк для фінансового успіху

10:57

Тенісистка Світоліна ухвалила важке рішення: про що вона повідомила

10:56

Обличчя в синцях: дружина Павліка показала артиста після екстреної операції

10:47

"Це не технічна проблема": Зеленський заявив, що США затримує постачання ракет Patriot

10:24

Вручну чи у посудомийній машині: як дешевше мити посуд

Реклама
10:11

"Нічого не розповідає": син Корольової ухвалив рішення втекти з РФ

09:55

Німці вже давно не садять туї: які рослини обирають для живоплоту замість них

09:51

Балістика, крилаті ракети і рій дронів: в ПС розкрили деталі атаки РФ

09:37

Масований удар РФ по Київщині: є загибла та поранені, людей шукають під завалами

09:29

Напростіший рецепт баклажанів на зиму - готуються з чотирьох інгредієнтів

09:06

Долю України хочуть вирішувати без Києва та ЄС: Путін запропонував саміт із Трампом і Сі

08:39

Як зробити свічку з яблука, яка врятує під час блекауту - лайфхак

08:07

Партнери знову не попередили Україну про запуск балістики по Києву - ЗМІФото

07:41

Удар РФ по Дніпру: постраждала 84-річна жінка, під завалами можуть залишатися люди

06:59

Перемога без війни з Альянсом: Маляр пояснила, як Росія воюватиме з НАТОПогляд

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти