'Скоро будуть заброньовані абсолютно всі': в Кабміні анонсували важливі зміни

Бронювання працівників зростає на десятки тисяч щомісяця. Нові правила мають зупинити цю тенденцію та визначити, які підприємства справді критичні.

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Бронювання від мобілізації - Кабмін готує нові правила для бізнесу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Львівський обласний ТЦК та СП/Facebook

Ключові тези:

Кабмін хоче переглянути правила бронювання для стримування зловживань

Щомісяця кількість заброньованих і тих, хто має відстрочку, зростає

Економічне бронювання можливе, але потребує окремих критеріїв

Кабмін планує переглянути правила бронювання працівників через стрімке зростання кількості відстрочок. Нові критерії мають обмежити зловживання та посилити обороноздатність країни. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю BBC.

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За словами глави уряду, протягом останніх 6–8 місяців кількість заброньованих і тих, хто має відстрочку, зростає на десятки тисяч щомісяця. Водночас армія потребує поповнення та ротації військових.

"Генштаб потребує військових, потребує мобілізації. Є поранені, які вибувають. Є зниклі безвісти, на жаль. На жаль, є загиблі. І СЗЧ є. Є військові, які служать вже багато років, навіть після поранень, які потребують ротації. Водночас статистика показує: сьогодні тих, хто має відстрочку, хто переховується, хто заброньований, суттєво більше, ніж тих, хто служить. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі", - заявив Корецький.

Які підприємства зможуть бронювати працівників

Уряд планує визначати критичність підприємств за двома основними критеріями: внеском в обороноздатність і забезпеченням життєдіяльності держави. Особливу увагу приділять компаніям, які бронюють сотні працівників, але виробляють незначну кількість критично важливої продукції.

"Критичність – це два основних пункти: обороноздатність і життєзабезпечення держави. Тому крок номер один: визначити, що ось це – критичне, і до них взагалі жодного питання! Нема за що переживати! Переживати є тим, хто створив компанію, яка виробляє умовно два дрони на рік, але забронювала у себе як працівників сотні людей. Потрібно мінімізувати ці зловживання. Саме це і є єдиним питанням, і я дуже сподіваюся, що за цей тиждень ми все відшліфуємо" - наголосив прем'єр.

Чи запровадять економічне бронювання

Корецький не виключив запровадження економічного бронювання, однак наголосив, що висока зарплата та відсутність податкових боргів не роблять підприємство критично важливим автоматично.

"Чи може бути економічне бронювання? Швидше за все може, але заробітна плата, розмір і відсутність податкових боргів – не зовсім одне і те ж, що "критичне підприємство"", - заявив він.

Прем'єр також вказав на несправедливість ситуації, за якої працівники можуть отримати бронювання за гроші, тоді як військові продовжують служити на фронті навіть після поранень.

"Коли бізнес достатньо жваво це відстоює, я його розумію на 100%. Водночас хочу апелювати до всього бізнесу: а якщо я – військовий, який роками на фронті, можливо, навіть після поранень, і я теж кажу: "Можна я так само заплачу і піду?", – а мені у відповідь: "Ви воюйте, а ми бізнес будемо бронювати. Це – супернечесно", - вказав він.

Що буде з бронюванням енергетиків

Корецький спростував припущення про наміри змінити відсоток бронювання працівників енергетичної галузі напередодні складної зими.

"Кажуть, що у переддень найскладнішої зими ми зараз "енергетикам змінимо відсоток бронювання". Але ж це виглядає дивно, правильно? Хоча, звісно, на цьому дуже легко робити якісь маніпуляції і політичні зиски. У нас такої мети немає. Ми притомні і розуміємо, до чого це може призвести", - заявив прем'єр-міністр.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Скорочення бронювання може ускладнити підготовку до зими

Скорочення бронювання працівників комунальних підприємств може посилити кадровий дефіцит і ускладнити підготовку до зими. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ще до повномасштабної війни підприємствам бракувало 45–50% робітничого персоналу. Про це Олег Попенко повідомив у коментарі УНІАН.

Найскладніше замінити досвідчених електриків, енергетиків та інших технічних фахівців. Додаткове скорочення бронювання може ускладнити роботу водоканалів та інших комунальних підприємств.

"Це справді серйозні виклики, які доведеться якось вирішувати. Як діяти тому ж водоканалу, якщо скоротять бронювання? Де шукати людей і хто піде на ці посади? Ситуація з високою часткою пенсіонерів серед електриків та енергетиків усім і так чудово відома", - сказав Попенко.

За оцінкою експерта, нестача працівників може вплинути на стабільність роботи комунальної інфраструктури та якість послуг для населення.

"Це величезна проблема, яка насувається на всіх нас. Вона стосується не лише водоканалу, а й тепловиків та кожного з нас як споживача комунальних послуг", - наголосив Попенко.

Бронювання від мобілізації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кабмін готує зміни до правил бронювання працівників із метою скоротити кількість заброньованих і змінити систему ухвалення рішень. За проєктом передбачено знизити квоти до 85% для оборонки й енергетики та змінити базу для розрахунку частки заброньованих. У документі також передбачене створення Координаційного центру при Кабміні з 17 представниками СБУ, ГУР, СЗР та Нацполіції, який матиме повноваження рекомендувати статус критичного підприємства і позбавляти цього статусу.

Кабінет міністрів України погодив зміни до правил бронювання на засіданні 13 жовтня 2026 року. Про це повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, уточнюючи, що рішення ухвалили з одно- та п'ятиденним доопрацюванням щодо остаточних квот. За повідомленнями, головна невизначеність стосувалася відсоткових квот бронювання, а питання бази для розрахунку 50% залишалося предметом дискусій.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що перегляд системи бронювання не призведе до радикальних змін для критично важливих підприємств оборонної та енергетичної галузей. Він наголосив на необхідності вдосконалення системи мобілізації і зазначив відсутність радикальних змін для критичних виробництв. Корецький також повідомив, що постанова перебуває на стадії опрацювання і що Генеральний штаб потребує поповнення особового складу.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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