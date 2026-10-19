Поранений учасник "Майстер-шеф" витягнув свого побратима і пройшов багато кілометрів

Віктор Перехрест був одним із найяскравіших учасників проєкту.

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Віктор Перехрест захищає Україну / Колаж "Главред", фото СТБ

Коротко:

Що зробив Віктор Перехрест

Хто повідомив про подвиг харизматичного кулінара

Фіналіст кулінарного шоу"МайстерШеф" Віктор Перехрест, який уже 4 роки захищає Україну в лавах 101-ї бригади Сил територіальної оборони, витягнув пораненого побратима з-під обстрілу, будучи сам пораненим.

Про героїчний вчинок бійця розповіли в Силах територіальної оборони ЗСУ.

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Побачивши, що ворог влучив у групу бійців, Віктор, ризикуючи життям, дістався до військового з позивним "Аматі" та надав йому першу допомогу. Наступного ранку, незважаючи на власне поранення, Віктор знову пробився до схованки побратима, щоб принести води, після чого допоміг йому та ще двом пораненим бійцям евакуюватися.

Віктор Перехрест врятував побратима

Фаналіст "Майстер Шеф" продемонстрував свою відвагу / Скріншот Facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

Шлях довжиною понад 10 кілометрів тривав дві доби, усі воїни вижили і зараз перебувають під наглядом лікарів.

"У перервах між боями не забуває про своє покликання і готує для підрозділу чебуреки та вареники, у чому йому допомагають відомі цивільні колеги-шефи", - йдеться у повідомленні.

Майстер Шеф / інфографіка: Главред

Зараз і Віктор, і "Аматі" проходять лікування. Про цей випадок військовий каже: "Удача посміхається тим, хто готовий".

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Про шоу: "Майстер-шеф Україна" "МайстерШеф" - реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримає грошовий приз у розмірі 500 тисяч гривень та право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu. З 2025 року (15 сезон) переможець навчатиметься в академії в Лондоні.

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