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Уряд оновив умови "єОселі" для кількох категорій громадян

Анна Косик
19 жовтня 2026, 13:59
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В рамках оновленої програми деякі українці зможуть платити менше по кредиту.
Уряд оновив умови 'єОселі' для кількох категорій громадян
Програма розширена з акцентом на підтримку молодих сімей / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Молодь зможе оформити іпотеку під 7% річних на перші три роки
  • За кожну народжену або усиновлену дитину ставку знизять на 2%
  • Для ВПО змінили умови участі в єОселя

Кабмін запровадив у програмі єОселя окрему "молодіжну модель" іпотеки. Вона передбачає ставку 7% річних на перші три роки та знижку на 2% за кожну дитину, народжену після оформлення кредиту.

Відповідну постанову, як повідомила пресслужба Мінекономіки, уряд ухвалив 15 жовтня.

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Ставка в новій категорії буде ступеневою. З четвертого по десятий рік дії договору позичальник платитиме 10% річних, а починаючи з одинадцятого року - 12%.

Знижка за дітей поширюється на кожну дитину, яка з'явилася в родині позичальника вже після отримання іпотеки. Це стосується і народжених, і усиновлених дітей. Але опуститися нижче 0,1% річних ставка не може.

"Програма єОселя є однією з найуспішніших урядових програм, адже пропонує вигідні та гнучкі умови кредитування житла, а також постійно оновлюється відповідно до потреб населення. Сьогоднішні зміни розширюють кредитування для молоді та пропонують додаткові стимули – зниження базової ставки за кожну дитину", - зазначив заступник міністра економіки та довкілля Віталій Петрук.

Які ще зміни запровадили у програмі

Учасники "молодіжної моделі" зможуть обирати квартири й будинки за межами звичних нормативів. Вартість і площа житла для них можуть перевищувати встановлені програмою параметри на 40%.

Уряд також розширив географію пільг для прифронтових регіонів. На Миколаївську область тепер поширюються пільгові умови купівлі житла, яке експлуатується понад 20 років.

Постанова по-новому визначає і статус майнового поручителя. Це третя особа, яка не є боржником за кредитом, але передає у заставу чи іпотеку власне майно або майнові права. Такими поручителями можуть бути члени сім'ї кандидата або позичальника. Для родичів внутрішньо переміщеної особи, на користь якої купують житло, запровадили окремий термін.

Також змінився і порядок перевірки майнового стану кандидатів. 36-місячний період, за який перевіряють, чи не продавав кандидат нерухомість, тепер відраховуватимуть не від дати подання заяви, а від дати укладення кредитного договору. За задумом уряду, це має унеможливити зловживання під час оформлення кредиту.

За словами Петрука, документ також спрощує фінансові вимоги до банків-партнерів програми.

Крім того, учасники-ВПО відтепер зобов'язані подавати відомості про подружжя та родичів в електронній формі через "Дію".

Уряд оновив умови 'єОселі' для кількох категорій громадян
Що таке Дія / Інфографіка: Главред

Останні новини економіки України

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні продовжують активно рости ціни на помідори. Висхідний ціновий тренд на ринку сформувався ще два тижні тому. Таку ситуацію аналітики ринку пов’язують із досить суттєвим скороченням пропозиції цієї продукції на ринку на тлі досить високого попиту на тепличні помідори.

Раніше стало відомо, що в Україні взимку очікується дефіцит якісної картоплі, а можливості для імпорту будуть обмеженими через скорочення європейського врожаю.

Напередодні повідомлялося, що клієнтка Приватбанку заявила, що не може скористатися соціальною виплатою, яка надійшла на заблокований рахунок, незважаючи на успішне проходження фінансового моніторингу.

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Про джерело: Міністерство економіки України

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (Мінекономіки України) - міністерство України. Утворене 9 грудня 2010 року як Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. У 2019-2021 роках - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2021-2025 роках - Міністерство економіки України. З 2025 року посаду Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України обіймає Олексій Соболев, повідомляє Вікіпедія.

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