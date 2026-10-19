"Втратила свідомість": народна артистка впала і отримала важкі травми

З Наталією Бучинською стався нещасний випадок.

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Наталія Бучинська отримала травми / колаж: Главред, скріншот із відео

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Що сталося з Наталією Бучинською

Які травми отримала артистка

Відома українська співачка Наталія Бучинська налякала шанувальників несподіваною новиною про нещасний випадок. 49-річна народна артистка України отримала важкі травми в результаті падіння і зв'язалася зі своїми шанувальниками в Instagram.

За словами виконавиці, вона втратила свідомість, після чого впала. У результаті артистка зламала ребра, а також серйозно травмувала руку, яку зараз змушена постійно фіксувати за допомогою спеціального бандажа. Через сильний біль і необхідність реабілітації зірці довелося екстрено скоригувати творчі плани та перенести всі заплановані виступи.

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Наталія Бучинська зламала ребра / скрін з відео

"У моїй новій пісні є такі слова: „Якби я знала, де впаду, я б, напевно, постелила". Тепер можу сказати, що ці слова стали для мене актуальними. На жаль, я справді впала, втратила свідомість, зламала ребра, і життя вирішило скоригувати не лише мої плани, а й концертний графік. Але не хвилюйтеся, я одужаю і дуже хочу якомога швидше повернутися до вас. Дякую вам за розуміння, підтримку та любов!" - звернулася до шанувальників артистка.

Наталія Бучинська - нещасний випадок / скрін з відео

Публікація миттєво зібрала тисячі переглядів і сотні коментарів. Колеги по сцені та віддані шанувальники засипали співачку теплими побажаннями якнайшвидшого одужання.

"Одужуйте швидше й бережіть себе, ми з вами!"

"Швидкого одужання Вам, наша неймовірна Наталя!"

"Бережіть себе, все буде добре!"

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Про персону: Наталія Бучинська Наталія Бучинська - українська естрадна співачка, режисерка, юристка, громадсько-політична діячка. Заслужена артистка України (1999), Народна артистка України (2004), повідомляє Вікіпедія.

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