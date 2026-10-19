Залишилося п’ять років: російському шоумену підтвердили невтішний діагноз

66-річному Дмитру Діброву поставили важкий діагноз і повідомили, скільки йому залишилося жити.

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Лікар призначив Діброві п’ять років / Колаж Главред, фото Instagram/dibrov__official

Коротко:

Що сталося з Дібровим

Чому йому дали 5 років

Популярному російському телеведучому Дмитру Діброву поставили невтішний діагноз.

Як пишуть російські пропагандисти, результати медичних аналізів 66-річного шоумена викликали занепокоєння у фахівця: рівень холестерину виявився значно вищим за норму, а показники гомоцистеїну також вимагали пильної уваги. Лікар попередив знаменитість про високий ризик небезпечних серцево-судинних ускладнень і закликав не відкладати лікування.

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Лікар пояснив, що подібні порушення можуть істотно збільшити ймовірність інфаркту та інсульту. Саме тому Діброву рекомендували якомога швидше подбати про своє здоров’я.

Російському ведучому залишилося 5 років / Фото ЕГ

Під час бесіди фахівець висловився вкрай жорстко. За його словами, якщо телеведучий не змінить звичок і не займеться корекцією виявлених порушень, найближчі п’ять років можуть виявитися для нього критичними.

"Буквально в найближчі п’ять років ми можемо говорити про те, що Дмитро Дібров може жити, а може й ні", - заявив лікар.

Раніше шоумен уже стикався з проблемами зі здоров’ям. У 2020 році Дібров був госпіталізований після втрати свідомості. Пізніше повідомлялося про перенесений ним мікроінсульт. Після цього телеведучий продовжив працювати, однак цей епізод став серйозним випробуванням для його здоров’я.

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Про особу: Дмитро Дібров Дмитро Дібров - радянський і російський журналіст, шоумен, телеведучий, продюсер і режисер, а також співак, музикант і актор. Ведучий подкасту "Антропологія" в рамках проєкту "Подкаст.Лаб" на "Першому каналі". Член фонду "Академія російського телебачення". Найбільш відомий як перший ведучий російської версії шоу "Хто хоче стати мільйонером?". Російський телеведучий Дмитро Дібров займає промосковську позицію і публічно не висловлює критику щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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