Ангел Victoria's Secret вийшла на подіум через місяць після пологів і вразила фігурою

Барбара Палвін взяла участь у показі Victoria's Secret через шість тижнів після народження доньки.

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Барбара Палвін - показ Victoria's Secret / колаж: Главред, скріншот із відео

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Барбара Палвін з'явилася на шоу Victoria's Secret

Як виглядає модель через місяць після пологів

Знаменита супермодель Барбара Палвін вразила шанувальників і світ моди неймовірним поверненням на подіум. Через місяць після народження доньки від актора Ділана Спроуса зірка блискуче виступила на грандіозному шоу Victoria's Secret, продемонструвавши фігуру у двох ефектних образах. Відео з дефіле моделі з'явилося в TikTok.

Малятко з'явилося на світ 7 вересня, але це не завадило зірковій мамі повернутися до роботи. Під час першого виходу Барбара підкорила глядачів розкішним білосніжним боді, щедро усипаним блискучими кристалами та паєтками. Завершенням образу стали масивні ажурні крила.

відео дня

Фігура Барбари Палвін через 6 місяців після пологів / скрін з відео

Для другого виходу модель вбрали у романтичний образ - коротку рожево-білу сукню з принтом, що імітує рукописний текст, і напівпрозорою тканиною, крізь яку проглядався рожевий бюстгальтер.

Шанувальників у мережі та глядачів у залі підкорила бурхлива реакція чоловіка моделі, актора Ділана Спроуса. Він із величезним ентузіазмом підтримував кохану, знімаючи її тріумфальну ходу на телефон і не приховуючи захоплення. Сама Барбара сяяла від щастя, сліпуче посміхаючись публіці. У коментарях користувачі також обсипали модель компліментами.

Барбара Палвін - ангел Victoria's Secret / скрін з відео

"Вона - справжній ангел".

"Найкрасивіший ангел - вона заслуговує на крила розміром з усю сцену".

"Нагадую вам, що вона стала мамою всього шість тижнів тому!"

Дефіле Барбари Палвін на шоу Victoria's Secret дивіться тут.

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Про персону: Барбара Палвін Барбара Палвін - угорська топ-модель та акторка, дружина Ділана Спроуса, повідомляє Вікіпедія. Дебютувавши на Victoria's Secret Fashion Show у 2012 році, у березні 2019 року вона увійшла в історію як перша угорська модель, яка отримала офіційний статус "ангела" бренду, з яким співпрацювала до 2021 року. Після відновлення легендарного шоу Барбара повернулася на подіум у 2024–2025 роках, а в жовтні 2026 року провела тріумфальне дефіле на Victoria's Secret Fashion Show у Лос-Анджелесі всього через шість тижнів після народження доньки Сільвії.

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