Балістика, крилаті ракети і рій дронів: в ПС розкрили деталі атаки РФ

Протиповітряна оборона впоралася з деякими ракетами, але збити усі не вдалося.

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З'явилася статистика відбиття нічної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН, t.me/dsns_telegram

Коротко:

РФ завдала комбінованого удару по Україні цієї ночі

Більшість ворожих цілей збила українська ППО

На 25 локаціях зафіксовані влучання ворожих дронів та ракет

У ніч на 19 жовтня країна-агресор Росія атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, крилатими ракетами Іскандер-К та 269 ударними БпЛА типу Shahed, S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України. Під час комбінованої атаки силами ППО України було збито/подавлено 247 цілей. Українські захисники неба збили 4 крилаті ракети Іскандер-К та 243 ворожих БпЛА.

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"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Статистика збиття повітряних цілей РФ 19 жовтня / фото: t.me/kpszsu

У Повітряних Силах попередили, що ворожа атака триває досі. У повітряному просторі України залишаються кілька російських безпілотників, тому важливо дотримуватися правил безпеки.

Росія готує нові хвилі атак на міста України

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на низку українських міст.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

При цьому одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно. Ворог накопичує ударні дрони, але обмежені виробничі можливості не дозволяють йому щодня проводити масштабні комбіновані обстріли.

Удари РФ по Україні 19 жовтня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з вечора 18 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Однак Україна знову не отримала раннє попередження від партнерів про запуск балістики.

Раніше повідомлялося, що російські балістичні удари по Києву в ніч на 19 жовтня забрали життя 21-річної дівчини, ще троє людей дістали поранення. Під удар потрапили медичний центр, заклади освіти, житлова багатоповерхівка та наземна станція метро на лівому березі.

Напередодні стало відомо, що російські війська 19 жовтня також завдали удару по Дніпру. Пошкоджено приватні житлові будинки, а 84-річна жінка дістала поранення

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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