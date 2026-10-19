У Києві ракетний удар понівечив зоопарк 'Звірополіс' у ТРЦ 'Космополіт': що з тваринами

На оприлюднених кадрах видно розбите скло, пошкоджені декоративні панелі та уламки біля вольєрів.

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Наслідки атаки на ТРЦ Cosmo Multimall/ Колаж: Главред, фото: соцмережі

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Через удар РФ пошкоджено ТРЦ "Cosmo Multimall" у Києві

У контактному зоопарку "Звірополіс" зафіксовано значні пошкодження

Усі тварини вціліли, команда займається їхньою евакуацією

У ніч проти 19 жовтня внаслідок російської атаки на Київ значних пошкоджень зазнав торгово-розважальний центр Cosmo Multimall. У будівлі пошкоджено дах та опорні конструкції, а частина внутрішніх перекриттів обвалилася. Про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Унаслідок удару значних пошкоджень зазнала будівля торгового центру. Зокрема, руйнувань зазнали дах та опорні конструкції, а частина внутрішніх перекриттів обвалилася.

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Також постраждало приміщення контактного зоопарку "Звірополіс", який працює в ТРЦ. Про це його команда повідомила в Instagram.

За словами представників зоопарку, усі тварини вціліли. Зазначається, що зараз першочерговим завданням є забезпечення безпеки тварин та відновлення пошкодженого простору.

"З тваринками все добре, всі живі. Наразі ми займаємося їхньою евакуацією та робимо все можливе, щоб вони були в безпеці", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно розбите скло, пошкоджені декоративні панелі та конструкції поблизу вольєрів. Частина уламків лежить біля входу до контактного зоопарку.

Росія готує нові хвилі атак на міста України

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на низку українських міст.

При цьому одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно. Ворог накопичує ударні дрони, але обмежені виробничі можливості не дозволяють йому щодня проводити масштабні комбіновані обстріли.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атака РФ на Україну 19 жовтня - останні новини

Главред писав, що в ніч проти понеділка, 19 жовтня, Росія завдала цілеспрямованого удару по Києву та Київщині 16 балістичними ракетами. Крім того, окупанти запустили по Україні понад дві сотні безпілотників різних типів, серед яких були й реактивні "шахеди". Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, в ніч проти 19 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару і по Київській області. В Ірпені Бучанського району постраждали шестеро людей, серед них троє дітей, ще троє людей зникли безвісти.

Повітряні Сили ЗС України повідомили, що вночі країна-агресор Росія атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, крилатими ракетами Іскандер-К та 269 ударними БпЛА типу Shahed, S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Під час комбінованої атаки силами ППО України було збито/подавлено 247 цілей. Українські захисники неба збили 4 крилаті ракети Іскандер-К та 243 ворожих БпЛА.

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Про персону: комбат "Лука" Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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