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Зеленський розкрив подробиці нічної балістичної атаки РФ і розкритикував партнерів

Дар'я Пшеничник
19 жовтня 2026, 11:12
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Крім енергооб'єктів в 11 областях, пошкоджено клініку, школу, станцію метро та житлові будинки.
Зеленський розкрив подробиці нічної балістичної атаки РФ і розкритикував партнерів
Зеленський розповів подробиці балістичної атаки 19 жовтня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Головне з новини:

відео дня
  • Росія атакувала балістикою двічі: о 23:00 та 03:00
  • По Києву та області випустили 16 ракет і понад 200 дронів
  • Без світла лишилися щонайменше 550 тисяч сімей

У ніч проти понеділка, 19 жовтня, Росія завдала цілеспрямованого удару по Києву та Київщині 16 балістичними ракетами. Крім того, окупанти запустили по Україні понад дві сотні безпілотників різних типів, серед яких були й реактивні "шахеди".

Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, а щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без електропостачання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на у своєму Telegram.

Безпілотники летіли по регіонах від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини та Одещини. Глава держави висловив співчуття рідним загиблих і зазначив, що постраждалим надають допомогу.

"Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів. Знову мішенню були енергетика та інфраструктура, але пошкоджені також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки", - йдеться у дописі Зеленського.

Хронологію ночі уточнили в Повітряних силах. За словами начальника управління комунікацій Командування ПС Юрія Ігната, ракетні пуски відбулися двічі: близько 23:00 та 03:00. Про першу з цих хвиль Вашингтон українську сторону заздалегідь не повідомляв.

Удар по енергосистемі в 11 областях

Обстріли енергетичних об'єктів тривали вночі та вранці. Під ударом опинилися Вінницька, Волинська, Кіровоградська, Київська, Миколаївська, Житомирська, Хмельницька, Харківська, Тернопільська, Одеська та Рівненська області.

За одну ніч ворог пошкодив понад десять об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі аварійні бригади працюють на місцях влучань.

  • Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Україну 19 жовтня фото: t.me/dsns_telegram

Претензії до партнерів

Окремо президент торкнувся дипломатичного треку та позиції Києва щодо перемир'я.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни, і ми сприйняли позитивно буквально КОЖНУ спробу партнерів завершити цю війну достойно, на КОЖНУ пропозицію припинення вогню була наша позитивна відповідь. Балістика, "шахеди" та вбивства є знову і знову відповідями Росії", - наголосив Зеленський.

На його переконання, Путін не готовий не лише до завершення бойових дій, а й до будь-яких кроків, які могли б знизити напругу. Кожен союзник, за словами президента, особисто чув від Москви відмови. Тому, наголошує він, важливо прямо називати агресора агресором і допомагати Україні захищати людей.

Найгостріша частина допису стосується поведінки союзників, яку глава держави вважає непослідовною.

"Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів. У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати", - заявив Зеленський.

Зеленський розкрив подробиці нічної балістичної атаки РФ і розкритикував партнерів
Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Росія готує нові хвилі атак на міста України

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на низку українських міст.

При цьому одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно. Ворог накопичує ударні дрони, але обмежені виробничі можливості не дозволяють йому щодня проводити масштабні комбіновані обстріли.

Нічна атака РФ на Київ і область - новини за темою

Як писав Главред, російська балістична атака по Києву в ніч на 19 жовтня забрала життя 21-річної дівчини, за оновленим даними, ще восьмеро людей дістали поранення. Під удар потрапили медичний центр, заклади освіти, житлова багатоповерхівка та наземна станція метро на лівому березі.

Також у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару і по Київській області. В Ірпені Бучанського району постраждали шестеро людей, серед них троє дітей, ще троє людей зникли безвісти.

Пізніше Повітряні Сили ЗС України повідомили, що вночі країна-агресор Росія атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, крилатими ракетами Іскандер-К та 269 ударними БпЛА типу Shahed, S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Під час комбінованої атаки силами ППО України було збито/подавлено 247 цілей. Українські захисники неба збили 4 крилаті ракети Іскандер-К та 243 ворожих БпЛА.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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