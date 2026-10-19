Обличчя в синцях: дружина Павліка показала артиста після екстреної операції

Артист переніс втручання після невдалої стоматологічної процедури.

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Віктор Павлік - операція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віктор Павлік

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Як виглядає Віктор Павлік на шостий день після операції

Чому процедура призвела до госпіталізації артиста

Дружина відомого українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, розповіла, як почувається артист після важких ускладнень, спричинених стоматологічною операцією. У своєму Instagram вона показала обличчя чоловіка одразу після невдалого втручання.

Проблеми зі здоров’ям у музиканта почалися після того, як йому довелося повторно встановлювати зубний імплантат і нарощувати кісткову тканину, оскільки перший імплантат тріснув. Через кілька днів після процедури в артиста почалася сильна кровотеча. Як пояснила Катерина, уві сні співак прокинувся з ротом, повним крові.

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Як виглядав Віктор Павлік після операції / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Ускладнення виникли через препарат для розрідження крові, який Павлік змушений приймати довічно через встановлений штучний клапан серця. За словами Репяхової, медики перед операцією не врахували цей важливий нюанс.

"Я дуже злякалася. Я просто в шоці. І найбільше зараз докоряю собі за те, що не перевірила відразу все особисто", - зізналася блогерка.

Обличчя Віктора Павліка повертається до норми / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Виконавця терміново госпіталізували, а лікарям вдалося зупинити кровотечу та накласти шви. Згодом Катерина поділилася свіжими знімками з чоловіком у соцмережах. Самопочуття співака значно покращилося, а гематоми почали сходити.

"Сьогодні шостий день після стоматологічного втручання, і Віктор Павлік уже красень", - підписала відео Репяхова.

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Про персону: Віктор Павлік Ві́ктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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