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Одеський блогер потоптався по прапору України й обурив мережу

4 грудня 2021, 18:57

Хлопець топтався по прапору України і виконував нецензурний реп.

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Користувач соцмережі TikTok з Одеси опублікував відео, на якому він читає реп і пританцьовує, стоячи на державному прапорі України.

Кадри були розміщені на сторінці самого одесита під ніком 666.scumbag.666 в TikTok, повідомляє Telegram-канал @xydessa.com.

Хлопець топтався по прапору України і виконував нецензурний реп. Автор незабаром видалив ролик зі своєї сторінки.

"В Одесі мамкін гангстер вирішив хайпанути і зачитав свій реп на прапорі України", - йдеться в підписі до відео.

Як повідомляє УСІ, хлопець - моряк, його звуть Євген Ткаленко.

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Додамо, що пізніше він опублікував новий ролик, на якому танцює з молодою дівчиною і тримає в руках прапор України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в соцмережах Користувач Анастасія Польських зганьбилася заявою про українську мову, розкритикувавши нові норми Закону про мову і назвавши українську мову "мерзенною".

Дівчина перепостила повідомлення про відповідні положення закону для своїх передплатників.

"Що по маразму? Як жити, коли не перетравлюєш українську?",- підписала вона повідомлення.

У той же час блогерка назвала своїх критиків "бидлом", яке, на відміну від неї, не платить податки.

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