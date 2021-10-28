Чергова "мажорна" аварія в Харкові: жертва відлетіла на зустрічну смугу

У Харкові сталася ще одна смертельна аварія

Сьогодні ввечері в Харкові трапилась ще одна жахлива ДТП за участю автомобіля Infiniti. Під колесами авто загинула жінка-пішохід. Про це повідомляє Telegram-канал ТРУХА Харків.

За кермом автомобіля преміум-класу перебувала дівчина, яка збила пішохода.

Постраждала від удару відлетіла на зустрічну смугу, де її переїхав автомобіль Lanos, котрий не встиг загальмувати.

Інші подробиці смертельної аварії не повідомляються.

Резонансна ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора. За кермом виявився 16-річний хлопець, іменований у місті місцевим "мажором".

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Його затримали в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Водієві Infiniti загрожує до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права водити транспортним засобом до трьох років.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії тривають.

У четвер, 28 жовтня, в Київському районному суді Харкова обрали запобіжний захід 16-річному водієві Інфініті Миколі Харківському, який влаштував страшну ДТП.

Клопотання прокуратури суд задовольнив. Найближчі 60 діб підліток проведе в слідчому ізоляторі.