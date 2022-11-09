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"Чергова димова завіса": в МЗС України відреагували на заяви РФ про готовність до переговорів

9 листопада 2022, 21:45

Якби Росія справді була зацікавлена у мирних переговорах, вона б не знищувала українську інфраструктуру та її громадян, наголосили в МЗС.

'Чергова димова завіса': в МЗС України відреагували на заяви РФ про готовність до переговорів
Речник МЗС наголосив, що у Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні / ua.depositphotos.com

Міністерство закордонних справ України вважає "черговою димовою завісою" заяви Росії про готовність до переговорів.

"Бачу заголовок у ЗМІ: "МЗС РФ заявило про готовність Росії вести переговори з Україною". Нарешті, думаю, росіяни визнали поразку, оголосили виведення своїх військ з усієї території України, скасовують усі незаконні рішення на окупованих територіях і розпочинають виплату компенсацій. Читаю далі новину, а там нічого такого немає. Заява МЗС Росії - чергова димова завіса", - написав Ніколенко у Facebook.

Як зазначив речник МЗС, російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. Він наголосив, що у Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні.

"Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках", - заявив Ніколенко.

Він додав, що якби Росія справді була зацікавлена у мирних переговорах, вона б не знищувала українську інфраструктуру та її громадян, не знущалася з мешканців тимчасово окупованих територій і не перешкоджала постачанню продовольства.

"Україна неодноразово пропонувала переговори. Але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам кремля, або чергові акти геноциду українців", - наголосив Ніколенко.

Переговори України та Росії

Заступник керівника МЗС РФ Сергій Руденко заявив, що Москва нібито готова до переговорів із Києвом. І вже без попередніх умов. Для цього, за його словами, потрібна "добра воля України".

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Росія постійно говорить про можливість переговорів з Україною, тому що це потрібно їм для укріплення своєї армії і нового наступу на Україну. Такі перемовини стали б для Путіна лише прикриттям, ні на які результати російський диктатор і не орієнтується.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна повністю не відмовлялася від переговорів із Росією. За його словами, позиція Києва залишається незмінною – для поновлення діалогу агресор Росія має вивести свої війська з усіх українських територій.

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