Черга з 400 машин : рашисти кілька діб тримають людей на блокпосту, не пускають до Запоріжжя

Рашисти не пускають в Запоріжжя близько 400 машин / Скріншот

Окупанти на блокпосту поблизу Василівки Запорізької області кілька діб не пропускають близько 400 машин. Люди намагаються виїхати до Запоріжжя. Про це повідомляє Суспільне.

Усі ці люди намагаються евакуюватися з Маріуполя, Херсона, Бердянська та інших населених пунктів. Серед них переважно жінки, діти, літні люди, люди з інвалідністю та вагітні.

"Чимало жінок – за кермом авто. Особливо важко дається дорога дітям – весь час – капризують. Хтось має свої запаси води та їжі, але через спеку продукти вже почали псуватися", – йдеться у повідомленні.

Є й такі, хто намагається "заробити на горі" - продають пиріжки по 35 грн за один та 1,5 л води за 75 грн.

"Дорого, враховуючи те, що у людей немає грошей і ніде їх зняти (з банкомата – Главред). Дехто з людей у дорозі знаходиться 4-5 добу. У кожній машині своя історія, всі хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

Люди, які чекають на можливість виїхати на підконтрольну Україні територію, намагаються не виходити з автівок після 20 години - небезпека обстрілів. Місцеві розповідають, що артобстріли тривають всю ніч, цього бояться не лише діти, а й дорослі. Вони розуміють, що не зможуть врятуватися, якщо рашисти захочуть відкрити вогонь по машинах.

За даними видання, учора окупанти погодились пропустити близько 60 автівок, інших повернули назад. Люди стверджують, що не хочуть повертатися під окупацію, тому стоятимуть біля блокпосту, аж поки не пропустять.

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Нагадаємо, російські окупанти у Херсонській області закрили кордони з підконтрольними Україні територіями. В'їзд і виїзд з області заблокований. У росЗМІ стверджують, що до такого кроку рашисти вдалися "з метою безпеки".

Нещодавно на Херсонщині окупанти жорстоко розстріляли з "Градів" близько 100 машин. Внаслідок обстрілу щонайменше три людини загинули, багато людей поранені.

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