Україна буде возити товари по Дунаю через блокаду поляками кордону - Bloomberg

Україна використовуватиме маршрут через Дунай - для збільшення експорту до довоєнного рівня, оскільки поляки блокують сухопутний кордон з країнами ЄС.

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Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунського порту Констанца / колаж Главред, фото УНІАН

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції тимчасово "вимкнула" сухопутний кордон з Європейським союзом. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву міністра інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - сказав він.

Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунського порту Констанца, а далі ‒ до дунайських портів Німеччини.

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Тим більше, що раніше стало відомо ‒ "Українське Дунайське пароплавство" вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

Польська блокада українського кордону

Як раніше повідомляв Главред, міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський звернувся до протестуючих фермерів у листі, в якому висловив пріоритети свого міністерства і запросив аграріїв на переговори.

У влади Польщі відсутня достатня політична воля для припинення протестів на кордоні з Україною. Блокада кордону поляками негативно впливає на економіку обох країн і позиції Польщі на міжнародній арені. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Польщі у 2014-2022 роках Андрій Дещиця.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого засудив блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною і закликав до спільних і раціональних рішень у цій ситуації.

Блокування польсько-українського кордону є необґрунтованим і шкідливим заходом, який підірве економіку і стійкість України в контексті протидії російській агресії. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook. Він підкреслив, що такі дії не мають виправдання, а кордон між Польщею та Україною є кордоном ЄС і не повинен бути заручником політичних інтересів.

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