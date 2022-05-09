УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Знищення Кримського мосту: В'ятрович назвав умову

9 травня 2022, 00:48

Дуже легко говорити про війну, коли вона відбувається не на твоїй території, каже Володимир В'ятрович.

Кримський міст
Кримський міст / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Кримський міст може бути знищений, заявив народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.

"Дійсно вже досить втомився і міг би відпочити на морському дні. Можу тільки висловлювати своє побажання, щоб це сталося" - підкреслив він в ході чату в Главреді.

"Дуже легко говорити про війну, коли вона відбувається не на твоїй території, і від неї страждають тільки солдати, більш-менш готові до цього. Але коли ця війна вторгається в твій будинок і зачіпає об'єкти на території країни, що почала війну, сприйняття громадянами війни починає змінюватися. Таким чином, ура-мілітаристські настрої росіян з моменту, коли почало прилітати на російську територію з України, коли почали лунати "хлопки"-оплески, поступово стали змінюватися", - додав в'ятрович.

читайте такожКримський міст приречений: у МВС назвали умову знищення "дітища Путіна"

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Збройні сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Читайте також:

viber
Володимир В'ятрович Кримський міст
Реклама
Популярне
Тисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курсиТисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курси Вріжуть дощі: синоптики назвали дату небезпечної погодиВріжуть дощі: синоптики назвали дату небезпечної погоди "Лавров був в шоці": Путін приховав від наближених плани про вторгнення в Україну - Грозєв"Лавров був в шоці": Путін приховав від наближених плани про вторгнення в Україну - Грозєв Окупанти РФ у Запорізькій області катували і вбили українця: перед смертю він відкрив по них стрілянинуОкупанти РФ у Запорізькій області катували і вбили українця: перед смертю він відкрив по них стрілянину "Скаже, що так і треба": польський генерал пояснив, на що піде Путін в разі неуспіху до 9 травня"Скаже, що так і треба": польський генерал пояснив, на що піде Путін в разі неуспіху до 9 травня
Підтримайте Главред

Останні новини

00:48

Знищення Кримського мосту: В'ятрович назвав умову

00:26

"Більше нічого немає": Зеленський назвав єдиний результат переговорів з Росією

08 травня, неділя
23:58

ЗСУ відійшли від Попасної, де два місяці тривали важкі боїВідео

23:53

Наплював на окупацію: у Херсоні вуличний музикант вразив виконанням гімну УкраїниВідео

23:25

"Победобєсіє" у Маріуполі: окупанти перенесли парад

Реклама
23:17

"Велика ганьба": поліція Берліна відібрала в активістів прапор України – в МЗС жорстко відреагувалиВідео

22:58

Ситуація погіршується: Грозєв розкрив страшний діагноз Путіна

22:38

Відбити захоплене РФ: Джонсон запропонував озброїти Україну наступальною технікоюВідео

22:37

Війська Росії обстріляли "дорогу життя": евакуація з Луганської області зірванаВідео

22:22

Потужний ракетний удар по Одещині: очільник ОВА розповів про наслідкиВідео

21:59

Зеленський назвав єдиний шлях розблокування МаріуполяВідео

21:31

Шольц про перемогу України: свобода переможе, як і за часів Другої світовоїВідео

21:31

РФ готується відкрити новий фронт: військовий експерт назвав небезпечний напрямокВідео

21:07

"Підмочили" Путіну 9 травня: ЗСУ ліквідували старшого офіцера армії РФ під ХарковомВідео

21:04

"Немає гальм": Подоляк озвучив плани рашистів на АзовсталіВідео

20:59

У Чорному морі ЗСУ потопили "парадний катер Путіна" - джерелоВідео

20:30

Деокупація і стратегія захисту: Зеленський назвав мету України у війні з РФВідео

20:25

"Зайшли в хату пообідати, і вдарив снаряд": окупанти обстріляли Харківщину, 5 людей загинулиВідео

20:24

Небезпечні дні травня 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду

20:21

G7 анонсувала поетапну заборону на імпорт нафти з РосіїВідео

Реклама
19:59

Нові санкції: США вдарили по пропагандистам та банкам РФВідео

19:55

В РНБО пояснили, навіщо Путін постійно погрожує ядерною зброєюВідео

19:42

Акторка Жіночого Кварталу вагітна: "В моєму серці зараз панує любов і сум"

19:31

Росіяни спалили з системи "Сонцепік" свої ж позиції на Запорізькому напрямку – бійці ЗСУ подякувалиВідео

19:26

Терор РФ в Україні: окупанти завдали потужного ракетного удару по Сумській областіВідео

19:12

Місячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіски

19:06

Аркадій Бабченко. Путін оголосить війну 9 травня?Відеоблоги

19:05

Ніно Катамадзе засудила владу Грузії за ставлення до війни в Україні: "Не хочу витрачати час на них"Відео

18:58

РФ перекидає резерви та готує штурм: у Генштабі назвали небезпечний напрямокВідео

18:51

"Окупанти були в шоці": воїни на Азовсталі влаштували "сюрприз" росіянам, ризикуючи життямВідео

18:36

Кримський міст приречений: у МВС назвали умову знищення "дітища Путіна"Відео

18:33

Росія готується до нової хвилі вторгнення в УкраїнуПогляд

17:58

"Батько російського нацизму": у Зеленського жорстко відповіли Путіну на привітання з 9 травняВідео

17:58

"Йому сниться мирне небо": українців розчулив пес-сапер Патрон, який заснув на брифінгу – фото

17:56

Угорщина блокує ембарго ЄС на нафту з Росії і відключення Ощадбанку від SWIFT - BloombergВідео

17:51

Андрій Макаревич розповів, чому президент-артист кращий за президента-кдбшника - віщий анекдот

17:25

"Слава Росії": у Дніпрі школярки-"ватниці" поплатилися за нахабний хайпВідео

17:17

Ретроградний Меркурій 10 травня - 3 червня: що потрібно зробити, щоб залучити удачу

17:10

РФ стягує важку техніку на північ окупованого Криму – ЗМІВідео

16:32

Кораблю РФ "прошили" борт: у Криму засікли ВДК ЧФ з ознаками пошкодженняВідео

Реклама
16:25

Катя Осадча з вагітним животиком привітала жінок з Днем матері: "Ваш фронт - це ваші діти"

16:20

Путін не оголосить мобілізацію у РФ: Кремль поразки не визнає, а більше 80% воювати не хочуть - МВСВідео

16:18

Секретний візит: перша леді США відвідала Ужгород і зустрілася з Оленою ЗеленськоюВідео

16:16

Захист Маріуполя: у розвідці Азова назвали 4 варіанти дійВідео

16:14

Путін все ще не хоче зізнатися собі в тому, що облажавсяПогляд

16:11

Гороскоп Таро на тиждень 9-15 травня: Левам - успіх, Козерогам - випробування долі, Рибам - щаслива зустріч

15:25

Знищили 2500 окупантів, ще 5000 поранили: захисники Маріуполя підрахували втрати росіян у містіВідео

15:02

Армія України розбиває війська РФ у Запорізькій області: ворог несе втрати - ОВАВідео

14:32

У Росії пригрозили світу ядерною війною, але відразу "дали задню"Відео

14:14

"Документи і кіт - все що лишилося": рашисти знищили будинок відомої української ведучоїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти