Знищення Кримського мосту: В'ятрович назвав умову

Дуже легко говорити про війну, коли вона відбувається не на твоїй території, каже Володимир В'ятрович.
Кримський міст може бути знищений, заявив народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.
"Дійсно вже досить втомився і міг би відпочити на морському дні. Можу тільки висловлювати своє побажання, щоб це сталося" - підкреслив він в ході чату в Главреді.
"Дуже легко говорити про війну, коли вона відбувається не на твоїй території, і від неї страждають тільки солдати, більш-менш готові до цього. Але коли ця війна вторгається в твій будинок і зачіпає об'єкти на території країни, що почала війну, сприйняття громадянами війни починає змінюватися. Таким чином, ура-мілітаристські настрої росіян з моменту, коли почало прилітати на російську територію з України, коли почали лунати "хлопки"-оплески, поступово стали змінюватися", - додав в'ятрович.
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Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Збройні сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.
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