Самознищилася і впала на росіян: ракета РФ наробила шуму в Криму - Коваленко

Російські оператори ППО деморалізовані через успішну роботу українських захисників, каже Коваленко.

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Вибухи в Криму / колаж: Главред, фото: pixabay, facebook Олександр Коваленко

На пляжі в окупованому Криму, де увечері 23 червня пролунала низка вибухів, було знайдено не рештки ракет ATACMS чи Storm Shadow SCALP-G, а елементи зенітно-керованої ракети, яку використовують російські війська. То ж цілком можливо, що це був постріл в нікуди ракети, яка самознищилася і впала на голови росіян, які там відпочивали. Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Я не здивований тому випадку, який трапився на одному з пляжів у тимчасово окупованому Криму. Особливо, враховуючи те, що на цьому пляжі було знайдено, є доказове фото, рештки не ATACMS чи Storm Shadow SCALP-G. Було знайдено елементи зенітно-керованої ракети, яку використовують російські війська. То ж цілком можливо, що це був постріл в нікуди ракети, яка самознищилася і впала на голови росіян, які там відпочивали", – наголосив Коваленко.

Він зауважив, що російські оператори ППО деморалізовані через успішну роботу українських захисників і тому часто припускаються помилок у своїй роботі.

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"Крім того, знищуються і дуже важливі вузли радіотехнічного призначення, комплекси РЛС. І це зменшує ефективність російської ППО та збільшує рівень морально-психологічного виснаження. Іноді вони реагують на загрози, які не є для них ворожими. Нещодавно було знищено російською ППО їх гелікоптер К-29. З чим це пов'язано – з тим, що не працювала система свій-чужий чи з тим, що це нервове збудження операторів, чи помилки – вони будуть лише збільшуватися у своїй кількості", – підсумував Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари по цілях РФ в Криму - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у низці районів Криму вдень, 23 червня, пролунали вибухи. Окупаційна "влада" заявляла про відбиття повітряної атаки.

Унаслідок дій ППО російських окупантів у захопленому Криму загинули люди, які відпочивали на пляжі в Севастополі, розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму. Так окупанти намагаються стримати українські удари.

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