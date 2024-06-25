РФ звинуватила США в ударі по Криму: у Пентагоні різко відповіли щодо цілей

Представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що Україна сама ухвалює рішення щодо цілей своїх ударів
У виданні Reuters повідомили, що Росія звинуватила США в атаці на тимчасово окупований Крим, стверджуючи, що півострів обстріляли ракетами ATACMS, які Сполучені Штати надали Україні.
"Україна приймає власні рішення щодо націлювання та проводить власні військові операції", - заявив речник Пентагону майор Чарлі Дітц.відео дня
Що таке Пентагон?
Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.
Водночас представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що будь-яка загибель цивільного населення є трагедією.
"Це, безумовно, включає тисячі невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку цієї російської агресивної війни", - сказав речник.
Що потрібно знати про Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по "унікальному" обʼєкту РФ у Криму - тепер окупантам буде важче наводити ракети. Українські військові у ході атаки на Крим у ніч на 24 червня, імовірно, уразили центр космічного стеження.
У Криму російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьми. Так званий глава Севастополя, ручний чиновник Кремля, Михайло Развозжаєв заявив про роботу ППО в місті. Відомо, що росіяни дістали осколкові поранення.
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