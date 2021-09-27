Обов'язкова вакцинація в Україні: у МОЗ назвали попередній перелік професій

З'явився попередній список професій, для яких вакцинація стане обов'язковою / Reuters

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проект наказу "Про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

Документ оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:

Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

Працівники місцевих державних адміністрацій.

Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

"Обов'язкова вакцинація цілком законна"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду 22 вересня попросив Кабінет Міністрів України підтримати введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів і чиновників. Тоді глава МОЗ підкреслив, що обов'язкова вакцинація цілком законна.

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Читайте такжеВакцинація в Україні: Голубовська розповіла, кому можна почекати з щепленнямЗокрема, стаття 12 Закону Про захист від інфекційних хвороб передбачає, що представники окремих професій, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб, підлягають обов'язковій вакцинації.

Раніше головред писав, що представники влади намагалися різними способами мотивувати українців робити щеплення. Наприклад, з 20 вересня в Україні діють нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, щеплені українці зможуть відвідувати громадські заклади в "жовтій" і "червоній" зонах.

Також в середині липня в МОЗ заявляли, що в майбутньому в Україні можуть запустити систему так званих внутрішніх COVID-паспортів, а кафе, ресторани та ТРЦ зможуть відвідувати тільки особи, які вакцинувалися від коронавірусу.