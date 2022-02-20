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Звинувачення в невиконанні "Мінська": у Зеленського різко відповіли Кремлю

20 лютого 2022, 16:58

Будь-який переговорний процес є дорогою з двостороннім рухом, каже Михайло Подоляк.

Офіс президента
В ОП прокоментували заяви Дмитра Пєскова / УНІАН

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяви представників Кремля про те, що Україна нібито не хоче виконувати Мінські угоди.

У коментарі РБК-Україна він підкреслив, що будь-який переговорний процес є дорогою з двостороннім рухом.

"Дорога до пошуку прийнятного сторонами компромісу. Але якщо оцінювати, яка зі сторін більше намагається пройти цим шляхом, то українська сторона за період з 2019 року зробила точно більше", - вважає радник глави ОП.

При цьому він нагадав, що РФ досі не пояснила невиконання угод зі свого боку. Йдеться, наприклад, про блокування роботи КПВВ на Донбасі, не допуск представників Червоного Хреста на тимчасово окуповані території України і руйнування режиму "тиші".

"Про що все це говорить? Мінський формат дуже залежить від деякої нелогічності Мінських документів. Перемішування пунктів з безпеки, по гуманітарній сфері і по політиці і стало тим, що зараз призводить до заболочування переговорного процесу", - додав Подоляк і уточнив, що Україна наполягає на проведенні зустрічі лідерів в рамках нормандського формату.

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Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков зробив заяву про те, що Володимир Путін вважає главу української держави Володимира Зеленського людиною, яка, мовляв, не може, не хоче і не збирається йти на реалізацію Мінських угод по Донбасу.

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