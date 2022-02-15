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"Мінський зашморг": онлайнтрансляція марафону Право на владу і Твій вечір

15 лютого 2022, 20:20

Дивіться спільний марафон Права на владу і Твого вечора у вівторок, 15 лютого, о 21:45

Право на владу
Марафон Право на владу і твій вечір

Суспільно-політичне ток-шоу Право на владу і програма Твій вечір продовжують загальний марафон.

Цього вечора ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями студії про пастку, в яку загнали Україну Мінські угоди.

Чому в Москві нібито домагаються виконання Мінських угод, але разом з тим руйнують їх, зокрема, і через підготовку визнання так званих "ДНР" / "ЛНР"?

Гості:

  • віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,
  • народний депутат, позафракційна, Луганська область, Вікторія Гриб,
  • політичний експерт Володимир Фесенко,
  • громадський діяч Олесь Доній,
  • юрист Геннадій Друзенко
  • та інші.

Дивіться спільний марафон Права на владу і Твого вечора у вівторок, 15 лютого, о 21:45 на телеканалі 1+1.

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Наталія Мосейчук Єгор Гордєєв Право на владу
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