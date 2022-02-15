"Мінський зашморг": онлайнтрансляція марафону Право на владу і Твій вечір

Марафон Право на владу і твій вечір

Суспільно-політичне ток-шоу Право на владу і програма Твій вечір продовжують загальний марафон.

Цього вечора ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями студії про пастку, в яку загнали Україну Мінські угоди.

Чому в Москві нібито домагаються виконання Мінських угод, але разом з тим руйнують їх, зокрема, і через підготовку визнання так званих "ДНР" / "ЛНР"?

Гості:

віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,

народний депутат, позафракційна, Луганська область, Вікторія Гриб,

політичний експерт Володимир Фесенко,

громадський діяч Олесь Доній,

юрист Геннадій Друзенко

та інші.

Дивіться спільний марафон Права на владу і Твого вечора у вівторок, 15 лютого, о 21:45 на телеканалі 1+1.