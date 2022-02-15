"Мінський зашморг": онлайнтрансляція марафону Право на владу і Твій вечір

Дивіться спільний марафон Права на владу і Твого вечора у вівторок, 15 лютого, о 21:45
Суспільно-політичне ток-шоу Право на владу і програма Твій вечір продовжують загальний марафон.
Цього вечора ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями студії про пастку, в яку загнали Україну Мінські угоди.
Чому в Москві нібито домагаються виконання Мінських угод, але разом з тим руйнують їх, зокрема, і через підготовку визнання так званих "ДНР" / "ЛНР"?
Гості:
- віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,
- народний депутат, позафракційна, Луганська область, Вікторія Гриб,
- політичний експерт Володимир Фесенко,
- громадський діяч Олесь Доній,
- юрист Геннадій Друзенко
- та інші.
Дивіться спільний марафон Права на владу і Твого вечора у вівторок, 15 лютого, о 21:45 на телеканалі 1+1.
Автор: Марія Тупік