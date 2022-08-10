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У Зеленського назвали "дешевою виставою" наміри Росії звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС

10 серпня 2022, 18:45

У своїх злочинних діях РФ прагне звинуватити українських військових, каже Подоляк.

Подоляк ЗСУ
Подоляк / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Росія намагається в стінах ООН звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС.

Як написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, Москві не вдасться цього зробити.

За словами Подоляка, Росія проводить провокації на найбільшій в Європі атомній станції, мінує її території і обстрілює з неї міста.

Однак у своїх злочинних діях РФ прагне звинуватити українських військових.

"Кремль хоче ініціювати чергове дешеве представлення в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення", - написав він.

Варто відзначити, що Росія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання 11 серпня, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС.

Окупанти на Запорізькій АЕС

Це вже не перший випадок, коли окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

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