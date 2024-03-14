'Обстановка напружена': генерал доповів про ситуацію на фронті та втрати

Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та 2 бліндажі противника, повідомив Тарнавський.

https://glavred.net/ukraine/obstanovka-napruzhena-general-dopoviv-pro-situaciyu-na-fronti-ta-vtrati-10549979.html Посилання скопійоване

На фронті погіршується ситуація / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що у зоні відповідальності обстановка напружена, але контрольована. Наші воїни продовжують ведення оборонної операції.

За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень. Російський агресор завдав 26 авіаударів, вчинив 866 обстрілів та 80 ударів дронами-камікадзе, зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Загальні втрати росіян за минулу добу у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" склали:

відео дня

в живій силі - 408 осіб (убитими й пораненими; також 1 окупант був узятий в полон);

в озброєнні та військовій техніці - 32 одиниці (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистеми, 2 СПГ/АГС, 17 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки);

нейтралізовано 319 БпЛА різних типів.

Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та 2 бліндажі противника.

ЗСУ знищили 970 окупантів за добу / фото: Главред

Хто такий Олександр Тарнавський Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що під Авдіївкою ЗСУ завдали росіянам критичних втрат. Після виходу з Авдіївки та звільнення Красногорівки українські воїни продовжують боротися та знищувати російських окупантів. Ворог не полишає спроб наступу.

В ЗСУ зізнались, під чиїм контролем Невельське. Російські окупанти стверджують, що захопили селище Невельське в Донецькій області. Проте ця інформація є неправдивою, заяви росіян спростував речник ОСУВ "Таврія".

Війська РФ зібрали сили на лівобережжі Херсонщини. Російські війська здійснили чотири атаки проти українських військових на лівому березі Дніпра в Херсонській області, розповіли у Силах оборони України.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.