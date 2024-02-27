Обороняла Авдіївку два роки: перша бригада відійшла на ротацію

На ротацію пішли бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Бригада, які два роки обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

В Україні перша бригада відійшла на ротацію після двох років участі у бойових діях. Мова йде про 110-ту окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

Бійці з цієї бригади два роки обороняли Авдіївку.

"Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки та якомога більше знищити росіян", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про 110-ту ОМБр? 110-та окрема механізована бригада — з'єднання механізованих військ Сухопутних військ ЗСУ. Вона входить до складу Корпусу резерву і носить ім'я Марка Безручка — воєначальника УНР. У березні 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі Авдіївки. Бригада успішно відбивала атаки російських окупантів. 16 лютого 2024 року українські бійці були вимушені відійти з позиції "Зеніт", а 17 лютого бригада вийшла з оточеної Авдіївки. Про це повідомляє Вікіпедія.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

У Пентагоні прокоментували відхід українських сил з Авдіївки, назвавши це рішення "стратегічним". За словами заступника спікера Пентагону Сабріни Сінгх, захисників України вивели з міста для збереження артилерії та снарядів, яких критично не вистачає без допомоги США.

Захоплення Авдіївки Росією вважається важливим показником зміни ходу повномасштабної війни, яка триває вже майже повні два роки, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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