"Героям Слава": Зеленський відреагував на розстріл українського полоненого, всі подробиці

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорсткий і зухвалий розстріл українського полоненого.
Зеленський опублікував у Telegram фото з написом: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Україні".
Розпочато розслідування
Генеральна прокуратура України приступила до розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
"Відео жорстокого і зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст.438 ч. 2 ККУ - порушення законів і звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора", - повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.
Він зазначив, що навіть у війни є закони.
"Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Але рано чи пізно за злочином буде покарання. Всі причетні відповідатимуть перед законом", - додав генпрокурор.
Крім того, омбудсмен Дмитро Лубинець вже відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам і колегам з різних країн світу.
Відео розстрілу українського захисника можна подивитися за посиланням. Важливо! Відео 21+.
Розстріл українського військового
У понеділок, 6 березня, в мережі почало поширюватися відео, на якому український військовий, той, хто потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні".
Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна помститься за смерть героя.
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