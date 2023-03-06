"Героям Слава": Зеленський відреагував на розстріл українського полоненого, всі подробиці

Генеральна прокуратура України приступила до розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Володимир Зеленський, війна в Україні / Офіс президента, скріншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорсткий і зухвалий розстріл українського полоненого.

Зеленський опублікував у Telegram фото з написом: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Україні".

Володимир Зеленський / скріншот

Розпочато розслідування

Генеральна прокуратура України приступила до розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

відео дня

"Відео жорстокого і зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст.438 ч. 2 ККУ - порушення законів і звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора", - повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він зазначив, що навіть у війни є закони.

"Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Але рано чи пізно за злочином буде покарання. Всі причетні відповідатимуть перед законом", - додав генпрокурор.

Крім того, омбудсмен Дмитро Лубинець вже відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам і колегам з різних країн світу.

Відео розстрілу українського захисника можна подивитися за посиланням. Важливо! Відео 21+.

Розстріл українського військового

У понеділок, 6 березня, в мережі почало поширюватися відео, на якому український військовий, той, хто потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні".

Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна помститься за смерть героя.

Читайте також: