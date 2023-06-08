Окупанти забрали всі плавзасоби і не випускають людей з Олешок - мер

Вода прибуває, але оскільки в Новій Каховці рівень води вже почав спадати, очікується, що він знизиться і в Олешках. Це станеться приблизно через добу або дві.

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Олешки на Херсонщині затоплені на 90% / Фото: t.me/khersonoleshky

Тимчасово окуповане РФ місто Олешки затоплено на 90% після підриву російськими військами Каховської ГЕС у Херсонській області. При цьому окупанти не дозволяють місцевим жителям вибратися з міста самостійно. Про це розповів міський голова Олешок Євген Рищук.

За його словами, будинки в Олешках затоплені майже під дах, а рівень води на вулицях сягає трьох метрів.

"Олешки затоплені десь на 90%, можливо трохи більше. Тобто в місті дуже мало сухої території", - розповів мер в інтерв'ю Українському радіо.

Вода прибуває далі, але оскільки в Новій Каховці рівень води вже почав спадати, очікується, що він знизиться і в Олешках. Це станеться приблизно через добу або дві.

"Інше питання - чи піде вона зовсім на нуль, або просто впаде рівень? Тому що рівень води сьогодні в місті - 2-3 метри. Будинки затоплені майже під дах. Крім того, місто Олешки має низини. Тож, там рівень води піднявся до 4 метрів. Тобто ситуація по підтопленню важка", - сказав глава міста.

Рищук додав, що російська окупаційна "влада" нічого не робить для того, щоб врятувати людей. Крім того, загарбники не випускають громадян, які хочуть покинути територію громади самостійно.

"Мені люди з деяких населених пунктів пишуть і телефонують, що росіяни не випускають людей, які самі хочуть виїхати. Тому люди з учорашньої ночі сидять на дахах. Крім того, коли росіяни прийшли в місто і в села, вони конфіскували всі плавзасоби у населення. Тобто знайти човни - проблема", - додав мер.

Зазначимо, в Олешках після захоплення російськими військами залишилося проживати близько 8 тисяч осіб, що становить близько 20% від 40 тисячного населення до окупації.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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