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"Вони всі маніяки": публіцист зробив невтішний прогноз про війну в Україні

Анна Ярославська
8 вересня 2023, 01:37
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"Постсовки" ніколи не пробачать Україну, яка відкололася, вважає Олександр Сотник.
Олександр Сотник, Володимир Путін
Олександр Сотник вважає, що війна Росії та України не закінчиться і після відходу Путіна від влади / Колаж: Главред, фото: скріншот

РФ воюватиме з Україною навіть після відходу нинішнього кремлівського диктатора Володимира Путіна від влади. Якщо хтось прийде на його місце, нова війна Росії та України є лише питанням часу. Таку думку під час чату на Главреді озвучив журналіст і публіцист Олександр Сотник.

"Поки що я не бачу третього варіанту. "Постсовки" мислять в парадигмі великої імперії. Вони ніколи не пробачать Україні, яка відкололася", - сказав Сотник.

"Уявіть, що від маніяка пішла дружина, молода, красива, розумна, з якою хочуть мати справу, яка подобається дуже багатьом. Маніяку погано. І поки він її не вб'є, він не вгамується. Так і тут", - додав він.

Публіцист вважає, що Путін - "це відображення Росії, відображення волохатих настроїв, що панують там".

"Вони всі маніяки, і Путін – всього лише їхній фронтмен", - сказав він.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Коли закінчиться війна Росії та України - прогнози

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може завершитися у 2023 році, однак для цього потрібні певні умови.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов також вважає, що війна в Україні може завершитися вже до зими. Він підкреслив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька.

Оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що війна в Україні не закінчиться цього року і триватиме щонайменше ще в 2024-му. При цьому експерт вважає, що лише в наступному році почнеться звільнення Криму від окупантів.

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