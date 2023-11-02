Данілов відповів на вимогу республіканців щодо "стратегії перемоги" України

Західні політики стурбовані можливістю розпаду Росії, підкреслив секретар РНБО.

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Олексій Данілов відповів на вимогу конгресменів / Колаж: Главред, Фото: Facebook / Embassy of Ukraine in the USA, скріншот

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував вимоги республіканців надати Конгресу США "фактичну стратегію перемоги" України.

За його словами, слово "перемога" звучить з боку західних політиків як "певний позитивний зсув". Про це секретар Радбезу підкреслив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Кінцева мета війни - це наша перемога. Звертаю увагу, що це абсолютно коректна постановка питання, тому що до певного часу ми чули такі словосполучення: до того часу, як це буде потрібно Україні і Україна повинна визначитися сама. Ми визначилися - це перемога. Це абсолютно коректний, на мій погляд, меседж", — зазначив він. відео дня

Разом з тим український чиновник уточнив, що необхідно розуміти, яким чином ми спільно з нашими партнерами досягнемо цієї перемоги.

Західні політики стурбовані можливістю розпаду Росії і того як це буде відбуватися, з урахуванням того, що вона має ядерну зброю, додав Данілов.

Допомога США Україні: вимоги республіканців

Нагадаємо, у Республіканській партії США висунули умови до Адміністрації президента США Джо Байдена щодо продовження підтримки України.

Конгресмени вимагають від Байдена і Володимира Зеленського надати "стратегію перемоги", яка міститиме точні оцінки, кінцеві цілі та критерії завершення війни.

Також республіканці вимагають пояснити необхідність подальшої військової підтримки України, зокрема, яка зброя відправляється і як вона допоможе Україні перемогти. Також Байден і Зеленський повинні продовжити звітувати про типи озброєнь, відправлених в Україну.

Нагадаємо, раніше лідер "республіканців" зробив заяву про допомогу Україні: США потрібна перемога Києва у війні. Якщо агресор Росія здобуде перемогу у війні, імперський апетит Путіна пошириться на НАТО і з'являться серйозні ризики, сказав Мітч Макконнелл.

Як відомо, у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю, написали журналісти американського видання Politico. У публікації вказувалося, що серед" республіканців " в Сенаті є розбіжності щодо того, чи об'єднувати допомогу для двох країн в єдиний пакет. Деякі наполягають, щоб допомога йшла окремо.

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