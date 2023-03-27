Потрібно 411 млрд дол.: у світі зростає підтримка ідеї, що РФ має платити за відновлення України – NYT

Світовий банк нещодавно оголосив, що на відновлення України від шкоди, яку їй вже нанесла країна-агресорка РФ після початку повномасштабного вторгнення, потрібно до 411 мільярдів доларів. У світі зростає підтримка того, що ці кошти повинна заплатити Росія, пише The New York Times.
Також інші держави уже активніше підтримують ідею, що потрібно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів активів Центрального банку Росії, які західні банки заморозили після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У Євросоюзі уже заявили, що ці кошти можна було б спрямувати на реконструкцію України після шкоди, нанесеної їй країною-агресоркою.
Підтримка світом ідеї, що РФ має заплатити за відновлення України
Про те, що Росія повинна заплатити за відновлення України, заявив, зокрема, прем'єрміністр Швеції Ульф Крістерссон, який зараз головує в Раді ЄС. Проте, за його словами, втілити це у життя буде непросто. Він наголосив, що це потрібно зробити згідно із міжнародним правом і законодавством Євросоюзу, але наразі для цього немає прямої моделі.
Посадовці Сполучених Штатів Амеркии та інших країн висловилися більш скептично щодо цієї ідеї. Зокрема, міністр фінансів США Джанет Єллен після візиту до столиці України заявила, що є великі юридичні перешкоди на шляху до конфіскації приватних російських активів. У той же час уряд Швейцарії заявив, що такий крок порушить конституцію їхньої держави і міжнародні угоди.
Міністр фінансів США Єллен також висловлювала думку, що після арешту рахунків країни-агресорки Росії може зменшитися довіра до долара, а в іноземних країнах можуть почати боятися зберігати гроші в американських банках та уникатимуть інвестицій, адже боятимуться, що ці кошти можуть конфіскувати.
Також звучали думки, що конфіскація російських активів може вплинути на ставлення до міжнародних законів та угод.
Проте у The New York Times зазначають, що ідея конфіскувати кошти РФ і спрямувати їх на відновлення України набирає все більшої підтримки у світі на тлі руйнувань, яких завдала Україні країна-агресорка, а також на тлі звинувачення російського диктатора Володимира Путіна у воєнних злочинах та труднощів економічного тиску на Росію.
Відновлення України після війни
Нагадаємо, влітку 2022 року Україна представила своїм західним партнерам план відновлення країни після війни з Росією, який розрахований на 10 років. Зазначалося, що за 10 років українська влада має намір реалізувати 850 проектів у різних сферах. На їх реалізацію буде потрібно більше 750 млрд доларів.
Наприкінці серпня 2022 року президент Володимир Зеленський заявляв, що відновлення України після закінчення повномасштабної війни проти Росії коштуватиме 600-800 млрд доларів. Глава держави наголошував, що зараз слід зосередитися на швидко відновних речах, які потрібні просто зараз.
Директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін розповів, яким може бути життя в Україні для простих громадян за двох варіантів розвитку подій – якщо наша держава програє у війні і якщо вона переможе країну-агресорку Росію. Відновлення нашої держави після перемоги у війні відбуватиметься повільно – упродовж 10-20 років. При цьому експерт зазначає, що краще їхати у маленькі міста і вибудовувати своє життя там.
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