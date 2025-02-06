Потрібен лише місяць для підготовки: відомо, коли відкриють аеропорт Бориспіль

Аеропорт готовий відновити роботу після відкриття повітряного простору України.

https://glavred.net/ukraine/nuzhen-vsego-mesyac-dlya-podgotovki-izvestno-kogda-otkroyut-aeroport-borispol-10637285.html Посилання скопійоване

Відкриття аеропорту Бориспіль / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Аеропорт Бориспіль готовий відновити роботу

Авіакомпанії вже знають, звідки їм взяти екіпажі

Вони зможуть за місяць підготувати літаки для рейсів

Міжнародний аеропорт Бориспіль готовий відновити свою роботу. Приймати і відправляти пасажирські літаки зможуть протягом місяця після відкриття повітряного простору України. Про це заявив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський, передає РБК-Україна.

"На сьогоднішній день рівень готовності нашого аеропорту становить приблизно місяць для того, щоб з моменту ухвалення такого рішення (відкриття повітряного простору, - ред.) запустити рейси з аеропорту Бориспіль", - наголосив він. відео дня

За його словами, авіакомпанії готові в короткі терміни відновити рейси.

"Вони вже знають, звідки їм взяти екіпажі, де взяти додаткові літаки, щоб забезпечити виконання рейсів", - підкреслив представник аеропорту.

Він також додав, що авіакомпанії зможуть за місяць підготувати літаки для рейсів в Україну.

Відкриття аеропортів - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, міжнародний аеропорт Львів вивчає можливість запуску рейсів цивільної авіації під час воєнного стану. Вже розроблений операційний документ евакуації пасажирів.

Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон говорив, що вже до кінця січня 2025 року польоти в одному з українських аеропортів - Львів або Бориспіль можуть відновитися.

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що наразі частково відкрити повітряний простір над Україною неможливо. Цього не дозволяє безпекова ситуація.

Читайте також:

Відкриття аеропортів України У грудні 2023 року заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що в Україні планують відкрити аеропорт. Це станеться тоді, коли дозволить безпекова ситуація. Першим аеропортом, який відкриють, буде "Бориспіль". Саме його першим закрили через початок повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що вже незабаром "Бориспіль" почне приймати і відправляти літаки. Він стверджував, що Україна "в змозі забезпечити безпеку цього об'єкта".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред