В Україні може відновити роботу один аеропорт: що відомо

Працівники аеропорту проводять постійну технічну підтримку та моніторинг інформаційних систем.

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Запуск рейсів цивільної авіації / колаж: Главред, фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Коротко:

Аеропорт "Львів" вивчає можливість запуску рейсів

Для цього необхідне забезпечення усіх вимог безпеки

Розроблено операційний документ евакуації пасажирів

Міжнародний аеропорт "Львів" вивчає можливість запуску рейсів цивільної авіації під час воєнного стану. Про це йдеться на сторінці аеропорту у Facebook.

У прес-службі аеропорту зазначили, що вивчають можливість відкриття рейсів, але для цього необхідне забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.

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"Розроблено операційний документ евакуації пасажирів, проводимо постійні тренування процедур евакуації людей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що працівники аеропорту проводять постійну технічну підтримку та моніторинг інформаційних систем, що забезпечують основну операційну діяльність та авіаційну безпеку, безперебійну роботу систем ІТ, засобів зв’язку та систем технічних засобів охорони та безпеки.

Відкриття аеропортів - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у листопаді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що наразі частково відкрити повітряний простір над Україною неможливо. За його словами, цього не дозволяє безпекова ситуація.

Водночас, старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що вже до кінця січня 2025 року польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль" можуть відновитися.

Крім того, Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

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Відкриття аеропортів України У грудні 2023 року Андрій Сибіга заявив, що в Україні планують відкрити аеропорт. Це станеться тоді, коли дозволить безпекова ситуація. Першим аеропортом, який відкриють, буде "Бориспіль". Саме його першим закрили через початок повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що вже незабаром "Бориспіль" почне приймати і відправляти літаки. Він стверджував, що Україна "в змозі забезпечити безпеку цього об'єкта". 19 грудня 2023 року з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" було виконано технічний перегін Boeing 777-300 за запитом Skyline Express. "Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" від початку війни. Навіть за умови закриття повітряного простору", - повідомили у пресслужбі "Борисполя". Пасажирів і вантажу на літаку не було.

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